Что известно о деле владельца Центрального рынка в Белгороде и ЧП на заводе «Эфко»?

Posted 10 декабря, 15:30
Published 10 декабря, 15:30
Modified 10 декабря, 15:30
Updated 10 декабря, 15:30
В конце октября появилась информация, что против владельца Центрального и овощного рынков в Белгороде возбудили уголовное дело. Теюба Гусейнова обвинили в даче взятки полицейскому. Произошло это после того, как его 17-летнего сына поймали за рулём BMW без водительских прав.
В Следкоме уточнили, что Гусейнова обвиняют в мелком взяточничестве. Материалы дела в суд пока не отправляли, ещё продолжается расследование. Также известно, что бизнесмен не покидал Белгородскую область.
4 декабря в Алексеевском округе произошёл пожар в производственном цеху. Известно, что горела ёмкость для хранения масла. В прокуратуре подтвердили, что происшествие случилось на заводе АО «Эфко».
На месте пожара обнаружили тело 18-летнего рабочего — слесаря-ремонтника. Его 51-летнего коллегу госпитализировали, но он скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
Накануне в Сети распространилось видео, сделанное на парковке «Мега Гринна». На записи можно было увидеть драку подростков. При этом очевидцы рассказали Telegram-каналу «Белгород № 1», что такие стычки на парковке ТЦ происходят почти каждый день.
Ролик в Сети заметили и полицейские. По итогам проверки они выяснили, что подрались подростки 15 и 16 лет. Причиной стали дела сердечные — оба оказались неравнодушны к одной и той же девушке.
В полиции заверили, что у подростков претензий друг к другу нет и что с ними провели воспитательную беседу. Впрочем, к родителям участников драки, как и к одному из комментаторов, у правоохранителей возникли вопросы.