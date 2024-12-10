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Posted 10 декабря, 15:30

Published 10 декабря, 15:30

Modified 10 декабря, 15:30

Updated 10 декабря, 15:30

Что известно о деле владельца Центрального рынка в Белгороде и ЧП на заводе «Эфко»?

Что известно о деле владельца Центрального рынка в Белгороде и ЧП на заводе «Эфко»?

10 декабря 2024, 15:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
В Следкоме рассказали о расследовании уголовного дела против белгородского бизнесмена Теюба Гусейнова. Кроме того, СК возбудил уголовное дело после гибели двоих рабочих на заводе «Эфко» в регионе. А в Белгороде тем временем опасаются: не появилась ли новая банда подростков?

Расследование продолжается

В конце октября появилась информация, что против владельца Центрального и овощного рынков в Белгороде возбудили уголовное дело. Теюба Гусейнова обвинили в даче взятки полицейскому. Произошло это после того, как его 17-летнего сына поймали за рулём BMW без водительских прав.

В Следкоме уточнили, что Гусейнова обвиняют в мелком взяточничестве. Материалы дела в суд пока не отправляли, ещё продолжается расследование. Также известно, что бизнесмен не покидал Белгородскую область.

Как идёт расследование и где сейчас белгородский бизнесмен Теюб Гусейнов
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Уголовное дело из-за гибели рабочих

4 декабря в Алексеевском округе произошёл пожар в производственном цеху. Известно, что горела ёмкость для хранения масла. В прокуратуре подтвердили, что происшествие случилось на заводе АО «Эфко».

На месте пожара обнаружили тело 18-летнего рабочего — слесаря-ремонтника. Его 51-летнего коллегу госпитализировали, но он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Второй рабочий, пострадавший при пожаре на заводе «Эфко», умер в больнице
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Банда подростков 2.0?

Накануне в Сети распространилось видео, сделанное на парковке «Мега Гринна». На записи можно было увидеть драку подростков. При этом очевидцы рассказали Telegram-каналу «Белгород № 1», что такие стычки на парковке ТЦ происходят почти каждый день.

Ролик в Сети заметили и полицейские. По итогам проверки они выяснили, что подрались подростки 15 и 16 лет. Причиной стали дела сердечные — оба оказались неравнодушны к одной и той же девушке.

В полиции заверили, что у подростков претензий друг к другу нет и что с ними провели воспитательную беседу. Впрочем, к родителям участников драки, как и к одному из комментаторов, у правоохранителей возникли вопросы.

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