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Posted 10 декабря, 12:06

Published 10 декабря, 12:06

Modified 10 декабря, 12:06

Updated 10 декабря, 12:06

Белгородская сборная «Близкие»

Белгородская команда взяла серебро в Высшей лиге КВН-2024

10 декабря 2024, 12:06
Фото: «ВЕСТИ. Белгород». Белгородская сборная «Близкие»

Команда КВН «Близкие» из Белгородской области стала вице-чемпионом Высшей лиги

Сюжет
КВН
Сборная Белгородской области «Близкие» стала вице-чемпионом Высшей лиги КВН-2024. Впервые за девять лет. Им не хватило всего нескольких очков, чтобы завоевать золото, сообщают «Вести».

В финале Высшей лиги «Близкие» соревновались с действующими чемпионами из Ростова-на-Дону «Флэш-Рояль», «Ровеньками» из Орла и «Юрикеном» из Владикавказа.

Последние обошли белгородцев на несколько очков в конце, хотя «Близкие» лидировали всю игру. В итоге сборной из Белгородской области досталось серебро.

Ранее команда рассказывала, что вначале их просили не акцентировать внимание на событиях, которые происходят в приграничном регионе, и реже упоминать Белгород.

Напомним, что последний раз вице-чемпионом становилась команда «Детективное агентство „Лунный свет“". Это было ещё в 2015 году. Годом ранее они также взяли второе место в финале.

Белгородская команда «Близкие» прошла в финал Высшей лиги КВН
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#КВН#Серебро#Новости Белгорода#Белгород#Близкие
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