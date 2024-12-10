Белгородская команда взяла серебро в Высшей лиге КВН-2024

Posted 10 декабря, 12:06
Published 10 декабря, 12:06
Modified 10 декабря, 12:06
Updated 10 декабря, 12:06
В финале Высшей лиги «Близкие» соревновались с действующими чемпионами из Ростова-на-Дону «Флэш-Рояль», «Ровеньками» из Орла и «Юрикеном» из Владикавказа.
Последние обошли белгородцев на несколько очков в конце, хотя «Близкие» лидировали всю игру. В итоге сборной из Белгородской области досталось серебро.
Ранее команда рассказывала, что вначале их просили не акцентировать внимание на событиях, которые происходят в приграничном регионе, и реже упоминать Белгород.
Напомним, что последний раз вице-чемпионом становилась команда «Детективное агентство „Лунный свет“". Это было ещё в 2015 году. Годом ранее они также взяли второе место в финале.