Белгородец до смерти избил своих знакомых в подъезде многоквартирного дома

В ходе конфликта он избил своих оппонентов, нанеся одному из них черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки с переломами рёбер, а второму — оскольчатые переломы скуловой дуги, костей носа, лобной кости и костей основания черепа. Кроме этого, у последнего произошло кровоизлияние в мозг. Позже оба мужчины скончались в больнице.