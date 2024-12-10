Белгородец до смерти избил своих знакомых в подъезде многоквартирного дома

Posted 10 декабря, 13:49
Published 10 декабря, 13:49
Modified 10 декабря, 13:49
Updated 10 декабря, 13:49
В августе 2024 года подсудимый вместе с двумя приятелями после употребления алкоголя в подъезде дома по улице Королёва в Белгороде начал ссору.
В ходе конфликта он избил своих оппонентов, нанеся одному из них черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки с переломами рёбер, а второму — оскольчатые переломы скуловой дуги, костей носа, лобной кости и костей основания черепа. Кроме этого, у последнего произошло кровоизлияние в мозг. Позже оба мужчины скончались в больнице.
Суд назначил обвиняемому 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его осудили по части 4 статьи 111 УК РФ. Также он должен был выплатить родственникам умерших компенсацию морального вреда в размере 2,6 млн рублей.
Однако государственный обвинитель посчитал такое наказание слишком мягким, поэтому обжаловал его в апелляционном порядке. Белгородский областной суд согласился и поменял наказание на лишение свободы на 16 лет с ограничением свободы на 2 года.