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Posted 9 декабря, 09:01

Published 9 декабря, 09:01

Modified 9 декабря, 15:16

Updated 9 декабря, 15:16

Владимир Зотов

Зотов решил избавиться от ещё одной компании. О чём речь?

9 декабря 2024, 09:01
Фото: t.me/zotov_v_f. Владимир Зотов

Белгородский бизнесмен Зотов решил ликвидировать «Русский металл»

Сюжет
Новости Белгорода
Владимир Зотов решил ликвидировать одну из своих компаний. Речь идёт о «Русском металле» — организация уже несколько дней находится в процессе ликвидации, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Бизнесмен Владимир Зотов, передавший «Агро-Белогорье» группе компаний «Русагро», решил избавиться от ещё одной своей компании — АО «Русский металл». Организация с 5 декабря находится в процессе ликвидации.

Компанию зарегистрировали 15 ноября 2022 года в Москве. Она занимается деятельностью холдинговых компаний. Интересно, что в 2023 году убытки «Русского металла» составляли 313 тыс. рублей, а доход — всего 2 тыс. рублей.

Ранее Зотов планировал передать четверть акций АБ «Русскому металлу». Однако суд признал эти действия противоправными.

Недавно Зотов открыл новую компанию — ООО «Лемниската». Её гендиректором стал Дмитрий Макаров, уже долгое время работающий на белгородского бизнесмена.

Владимир Зотов открыл новую компанию в Москве рядом со стадионом «Спартака»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Агро-Белогорье#Новости Белгорода#Русагро#Владимир зотов#Белгород#Русский металл
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