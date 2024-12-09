Зотов решил избавиться от ещё одной компании. О чём речь?

Posted 9 декабря, 09:01
Published 9 декабря, 09:01
Modified 9 декабря, 15:16
Updated 9 декабря, 15:16
Бизнесмен Владимир Зотов, передавший «Агро-Белогорье» группе компаний «Русагро», решил избавиться от ещё одной своей компании — АО «Русский металл». Организация с 5 декабря находится в процессе ликвидации.
Компанию зарегистрировали 15 ноября 2022 года в Москве. Она занимается деятельностью холдинговых компаний. Интересно, что в 2023 году убытки «Русского металла» составляли 313 тыс. рублей, а доход — всего 2 тыс. рублей.
Ранее Зотов планировал передать четверть акций АБ «Русскому металлу». Однако суд признал эти действия противоправными.
Недавно Зотов открыл новую компанию — ООО «Лемниската». Её гендиректором стал Дмитрий Макаров, уже долгое время работающий на белгородского бизнесмена.