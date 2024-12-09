Жалоб меньше, но в «зелёной» зоне ещё не все: работа с ТКО в Белгородской области

Posted 9 декабря, 11:41
Published 9 декабря, 11:41
Modified 9 декабря, 11:43
Updated 9 декабря, 11:43
Проблема с мусором в Белгородской области решена? По словам заместителя губернатора по ЖКХ Сергея Довгалюка, большая часть области уже находится в стабильном графике. Работают не везде по графику только в Белгородском районе, Шебекинском, Старооскольском и Алексеевском округах.
Главные проблемы, которые не дают вывозить мусор по графику, — дефицит персонала и сложная оперативная обстановка в приграничье. Алексеевский округ подвёл из-за того, что часть техники перевели в Ровеньский район, где в один момент вышли из строя все три мусоровоза. К следующей неделе транспорт должен выходить по графику.
За четыре недели количество обращений упало с 1200 до менее 300.