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Posted 9 декабря, 11:41

Published 9 декабря, 11:41

Modified 9 декабря, 11:43

Updated 9 декабря, 11:43

В Белгородской области 18 из 22 муниципалитетов вошли в график по вывозу ТКО

Жалоб меньше, но в «зелёной» зоне ещё не все: работа с ТКО в Белгородской области

9 декабря 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области 18 из 22 муниципалитетов вошли в график по вывозу ТКО

Сюжет
Мусор
На оперативном совещании правительства заместитель губернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о ситуации с вывозом отходов в Белгородской области. Большая часть муниципалитетов уже соблюдают график, но проблемные тоже есть.

Проблема с мусором в Белгородской области решена? По словам заместителя губернатора по ЖКХ Сергея Довгалюка, большая часть области уже находится в стабильном графике. Работают не везде по графику только в Белгородском районе, Шебекинском, Старооскольском и Алексеевском округах.

Главные проблемы, которые не дают вывозить мусор по графику, — дефицит персонала и сложная оперативная обстановка в приграничье. Алексеевский округ подвёл из-за того, что часть техники перевели в Ровеньский район, где в один момент вышли из строя все три мусоровоза. К следующей неделе транспорт должен выходить по графику.

За четыре недели количество обращений упало с 1200 до менее 300.

Ушёл и забрал: в Белгородской области возникла проблема с контейнерами для мусора
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Мусор#Белгород#Проблемы с вывозом мусора#Сергей Довгалюк
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