Заммэра Москвы Ефимов: В столице идет подготовка к строительству на станции «ЗИЛ»

Posted 9 декабря, 16:38
Published 9 декабря, 16:38
Modified 9 декабря, 16:38
Updated 9 декабря, 16:38
По словам заммэра столицы, в настоящее время на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро из зоны строительства выносят инженерные сети. Идет подготовка территории к основному периоду реализации проекта. В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты приступили к устройству ограждающих конструкций котлована. Станция «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, с платформой, расположенной по центру и путями по бокам.
«ЗИЛ» построят на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. Одноименные станции будут являться конечными для двух веток метрополитена — Троицкой и Бирюлевской. Об этом сообщает mos.ru.
Согласно заявлению руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий и платформа Московского центрального кольца в совокупности образуют городской вокзал, значительно улучшающий транспортное обслуживание жителей активно развивающегося района в южной части столицы. При пересадке станции метро будут иметь общий комфортный для пассажиров вестибюль. Он будет расположен поблизости ко входу в парк «Тюфелева роща», на участке пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.
Бирюлевская линия метро будет начинаться с застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» и заканчиваться в районах Западное и Восточное Бирюлево. Благодаря этому решению улучшится транспортное обслуживание в районах Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, а также в Восточном и Западном Бирюлево. Согласно проекту, линия будет состоять из 10 станций.
Согласно заявлению, сделанному ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», на будущей Бирюлевской линии метрополитена продолжаются активные работы по подготовке к строительству.