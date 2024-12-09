Заммэра Москвы Ефимов: В столице идет подготовка к строительству на станции «ЗИЛ»

По словам заммэра столицы, в настоящее время на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро из зоны строительства выносят инженерные сети. Идет подготовка территории к основному периоду реализации проекта. В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты приступили к устройству ограждающих конструкций котлована. Станция «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, с платформой, расположенной по центру и путями по бокам.