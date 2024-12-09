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Posted 9 декабря, 16:38

Published 9 декабря, 16:38

Modified 9 декабря, 16:38

Updated 9 декабря, 16:38

Заммэра Москвы Ефимов: В столице идет подготовка к строительству на станции «ЗИЛ»

Заммэра Москвы Ефимов: В столице идет подготовка к строительству на станции «ЗИЛ»

9 декабря 2024, 16:38
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На первой станции Бирюлевской линии метро «ЗИЛ» активно идет работа по подготовке к строительству. Данной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра столицы, в настоящее время на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро из зоны строительства выносят инженерные сети. Идет подготовка территории к основному периоду реализации проекта. В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты приступили к устройству ограждающих конструкций котлована. Станция «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, с платформой, расположенной по центру и путями по бокам.

«ЗИЛ» построят на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. Одноименные станции будут являться конечными для двух веток метрополитена — Троицкой и Бирюлевской. Об этом сообщает mos.ru.

Согласно заявлению руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий и платформа Московского центрального кольца в совокупности образуют городской вокзал, значительно улучшающий транспортное обслуживание жителей активно развивающегося района в южной части столицы. При пересадке станции метро будут иметь общий комфортный для пассажиров вестибюль. Он будет расположен поблизости ко входу в парк «Тюфелева роща», на участке пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.

Бирюлевская линия метро будет начинаться с застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» и заканчиваться в районах Западное и Восточное Бирюлево. Благодаря этому решению улучшится транспортное обслуживание в районах Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, а также в Восточном и Западном Бирюлево. Согласно проекту, линия будет состоять из 10 станций.

Согласно заявлению, сделанному ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», на будущей Бирюлевской линии метрополитена продолжаются активные работы по подготовке к строительству.

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