Вячеслав Гладков: в Белгородской области от гриппа вакцинировались 800 тысяч человек

Гладков отметил важность профилактики заболевания, подчеркнув, что зимой риск простуд и гриппа высок. По его словам, в текущем году прививку сделали 800 тысяч жителей региона, 180 тысяч из них — дети. Он выразил благодарность всем, кто прошел вакцинацию, отметив, что здоровье населения региона и страны является приоритетной ценностью.