Вячеслав Гладков: в Белгородской области от гриппа вакцинировались 800 тысяч человек

Posted 9 декабря, 12:06
Published 9 декабря, 12:06
Modified 9 декабря, 12:08
Updated 9 декабря, 12:08
Гладков отметил важность профилактики заболевания, подчеркнув, что зимой риск простуд и гриппа высок. По его словам, в текущем году прививку сделали 800 тысяч жителей региона, 180 тысяч из них — дети. Он выразил благодарность всем, кто прошел вакцинацию, отметив, что здоровье населения региона и страны является приоритетной ценностью.
Вячеслав Гладков также ранее уже упомянал о позитивном примере предприятий региона, которые проявляют инициативу в вопросах вакцинации сотрудников. Он высоко оценил действия компаний, которые приобретают вакцину и организуют прививки для своих работников, назвав это правильным подходом к заботе о здоровье персонала.
Напомним, что массовая вакцинация против гриппа стартовала в Белгородской области в конце августа и завершилась успешно.