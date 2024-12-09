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Posted 9 декабря, 12:06

Published 9 декабря, 12:06

Modified 9 декабря, 12:08

Updated 9 декабря, 12:08

Вячеслав Гладков: в Белгородской области от гриппа вакцинировались 800 тысяч человек

Вячеслав Гладков: в Белгородской области от гриппа вакцинировались 800 тысяч человек

9 декабря 2024, 12:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
Губернатор Белгородской области объявил о завершении кампании сезонной вакцинации против гриппа.

Гладков отметил важность профилактики заболевания, подчеркнув, что зимой риск простуд и гриппа высок. По его словам, в текущем году прививку сделали 800 тысяч жителей региона, 180 тысяч из них — дети. Он выразил благодарность всем, кто прошел вакцинацию, отметив, что здоровье населения региона и страны является приоритетной ценностью.

Вячеслав Гладков также ранее уже упомянал о позитивном примере предприятий региона, которые проявляют инициативу в вопросах вакцинации сотрудников. Он высоко оценил действия компаний, которые приобретают вакцину и организуют прививки для своих работников, назвав это правильным подходом к заботе о здоровье персонала.

Напомним, что массовая вакцинация против гриппа стартовала в Белгородской области в конце августа и завершилась успешно.

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