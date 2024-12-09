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Posted 9 декабря, 15:30

Published 9 декабря, 15:30

Modified 9 декабря, 15:30

Updated 9 декабря, 15:30

Второй зам Гладкова придёт из «Барса», а ФСБ накрыла сообщавших о терактах мошенников

Второй зам Гладкова придёт из «Барса», а ФСБ накрыла сообщавших о терактах мошенников

9 декабря 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
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Новости Белгорода
Сотрудники ФСБ выявили и задержали мошенников из международной сети кол-центров. Они оставляли анонимные сообщения о возможных терактах в Белгороде. Владимир Зотов решил избавиться от ещё одной своей компании, а вице-губернатор Александр Лоренц скоро вернётся к своим прямым обязанностям.

Международная сеть мошеннических кол-центров

Её накрыли сотрудники управления ФСБ России. Сеть принадлежала бывшему грузинскому министру обороны Давиду Кезерашвили, который сейчас скрывается в Лондоне.

Участники этой сети распространяли анонимные сообщения о готовящихся терактах среди жителей Белгорода в 2022 году, отправляли также в Курск, Брянск и Москву.

На данный момент задержаны 11 руководителей и сотрудников российских отделений. Против них возбудили уголовные дела. Зарабатывали аферисты в день около 1 млн долларов.

Жертвами мошенников стали не только россияне, но и граждане стран ЕС, Канады, Бразилии, Индии, Японии. Число пострадавших может достигать примерно 100 тысяч человек.

Белгородцев пугали терактами люди, работавшие на грузинского экс-министра
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Зотов ликвидировал «Русский металл»

Белгородский бизнесмен Владимир Зотов, который был одним из главным участников сделки между «Агро-Белогорья» и «Русагро», принял решение ликвидировать АО «Русский металл».

Просуществовала компания всего два года и занималась деятельностью холдинговых компаний. В прошлом году она принесла убытков на 313 тысяч рублей, а заработала только 2 тысячи рублей.

Четверть акций «Агро-Белогорья» Зотов собирался передать как раз «Русскому металлу», но ему помешал суд.

Зотов решил избавиться от ещё одной компании. О чём речь?
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Ещё один зам Гладкова вернётся из «Барса»

Ещё один вице-губернатор совсем скоро завершит службу в отряде «Барс-Белгород». Речь об Александре Лоренце. Он пробыл в батальоне дольше всех своих коллег — почти два месяца.

Все чиновники, которые возвращались до него — Рустэм Зайнуллин, Михаил Лобзанов, Галина Руденко, и отчасти даже Андрей Гоц, — пробыли там около месяца.

Ещё один заместитель Гладкова вернётся из отряда «Барс-Белгород» через неделю
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