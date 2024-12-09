Второй зам Гладкова придёт из «Барса», а ФСБ накрыла сообщавших о терактах мошенников

Posted 9 декабря, 15:30
Published 9 декабря, 15:30
Modified 9 декабря, 15:30
Updated 9 декабря, 15:30
Её накрыли сотрудники управления ФСБ России. Сеть принадлежала бывшему грузинскому министру обороны Давиду Кезерашвили, который сейчас скрывается в Лондоне.
Участники этой сети распространяли анонимные сообщения о готовящихся терактах среди жителей Белгорода в 2022 году, отправляли также в Курск, Брянск и Москву.
На данный момент задержаны 11 руководителей и сотрудников российских отделений. Против них возбудили уголовные дела. Зарабатывали аферисты в день около 1 млн долларов.
Жертвами мошенников стали не только россияне, но и граждане стран ЕС, Канады, Бразилии, Индии, Японии. Число пострадавших может достигать примерно 100 тысяч человек.
Белгородский бизнесмен Владимир Зотов, который был одним из главным участников сделки между «Агро-Белогорья» и «Русагро», принял решение ликвидировать АО «Русский металл».
Просуществовала компания всего два года и занималась деятельностью холдинговых компаний. В прошлом году она принесла убытков на 313 тысяч рублей, а заработала только 2 тысячи рублей.
Четверть акций «Агро-Белогорья» Зотов собирался передать как раз «Русскому металлу», но ему помешал суд.
Ещё один вице-губернатор совсем скоро завершит службу в отряде «Барс-Белгород». Речь об Александре Лоренце. Он пробыл в батальоне дольше всех своих коллег — почти два месяца.
Все чиновники, которые возвращались до него — Рустэм Зайнуллин, Михаил Лобзанов, Галина Руденко, и отчасти даже Андрей Гоц, — пробыли там около месяца.