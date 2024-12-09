Второй зам Гладкова придёт из «Барса», а ФСБ накрыла сообщавших о терактах мошенников

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Международная сеть мошеннических кол-центров Зотов ликвидировал «Русский металл» Ещё один зам Гладкова вернётся из «Барса»

Сотрудники ФСБ выявили и задержали мошенников из международной сети кол-центров. Они оставляли анонимные сообщения о возможных терактах в Белгороде. Владимир Зотов решил избавиться от ещё одной своей компании, а вице-губернатор Александр Лоренц скоро вернётся к своим прямым обязанностям.