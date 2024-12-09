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Posted 9 декабря, 11:38

Published 9 декабря, 11:38

Modified 9 декабря, 11:40

Updated 9 декабря, 11:40

Атакованный МКД

ВСУ атаковали многоквартирный дом под Белгородом. Что известно?

9 декабря 2024, 11:38
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Атакованный МКД

Дом в белгородском Шебекино загорелся после атаки ВСУ

Сюжет
Приграничье
Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, после чего в нём начался пожар. Подробности сообщили местные жители. Власти пока никак не комментировали атаку. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Украинский дрон днём 9 декабря атаковал многоквартирный дом в Шебекинском округе, сообщают местные Telegram-каналы. Под огнём оказался МКД в районе Мелкопа в Шебекино.

После атаки в жилом доме произошёл пожар. В Сети опубликовали фотографии с места происшествия.

При этом точное количество разрушений неизвестно. Также не ясно, есть ли в результате атаки пострадавшие среди мирных жителей. Власти пока никак не комментировали произошедшее.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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