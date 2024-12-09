ВСУ атаковали многоквартирный дом под Белгородом. Что известно?

Posted 9 декабря, 11:38
Published 9 декабря, 11:38
Modified 9 декабря, 11:40
Updated 9 декабря, 11:40
Украинский дрон днём 9 декабря атаковал многоквартирный дом в Шебекинском округе, сообщают местные Telegram-каналы. Под огнём оказался МКД в районе Мелкопа в Шебекино.
После атаки в жилом доме произошёл пожар. В Сети опубликовали фотографии с места происшествия.
При этом точное количество разрушений неизвестно. Также не ясно, есть ли в результате атаки пострадавшие среди мирных жителей. Власти пока никак не комментировали произошедшее.