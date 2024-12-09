В декабре белгородцы смогут увидеть «падающие звёзды»: когда ожидать поток Геминиды?

Posted 9 декабря, 10:05
Published 9 декабря, 10:05
Modified 9 декабря, 10:05
Updated 9 декабря, 10:05
В ночь с 13 на 14 декабря жители Белгородской области смогут увидеть звездопад Геминид. Заметить явление можно будет уже вечером: пока что синоптики предсказывают на этот день малооблачную погоду.
Из-за того, что метеоры из Геминид входят в атмосферу с небольшой скоростью, они больше похожи на падающие звёзды. Точного места падения у метеоров нет: они будут появляться по всему небу, поэтому смотреть можно в разные стороны.
В 2025 году это явление можно будет наблюдать в дни полнолуния — вечера ожидаются светлыми, поэтому многие из метеоров будет трудно заметить.