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Posted 9 декабря, 10:05

Published 9 декабря, 10:05

Modified 9 декабря, 10:05

Updated 9 декабря, 10:05

Белгородцы застанут яркий звездопад

В декабре белгородцы смогут увидеть «падающие звёзды»: когда ожидать поток Геминиды?

9 декабря 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы застанут яркий звездопад

Белгородцы смогут увидеть метеоры Геминиды

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Новости Белгорода
Такое явление схоже с падающими звёздами. Наблюдать за этим сможет любой желающий, поскольку погода в середине декабря ожидается малооблачная, отметили в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».

В ночь с 13 на 14 декабря жители Белгородской области смогут увидеть звездопад Геминид. Заметить явление можно будет уже вечером: пока что синоптики предсказывают на этот день малооблачную погоду.

Из-за того, что метеоры из Геминид входят в атмосферу с небольшой скоростью, они больше похожи на падающие звёзды. Точного места падения у метеоров нет: они будут появляться по всему небу, поэтому смотреть можно в разные стороны.

В 2025 году это явление можно будет наблюдать в дни полнолуния — вечера ожидаются светлыми, поэтому многие из метеоров будет трудно заметить.

Посмотрите наверх: звездопад из метеоров смогут наблюдать белгородцы несколько дней
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Метеоры#Звездопад#Белгород#Поток Геминиды
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