В Белгороде снова было громко. Что случилось?

Posted 9 декабря, 06:25
Published 9 декабря, 06:25
Modified 9 декабря, 06:27
Updated 9 декабря, 06:27
Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку с информацией об ударах, нанесённых ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки. В ней есть и Белгород.
Сообщается, что над столицей региона система ПВО сбила несколько воздушных целей. Чем именно атаковали город — не уточняется.
Горожане действительно слышали череду из минимум двух громких звуков во второй половине предыдущего дня. Речь идёт о воскресенье, 8 декабря.
Чиновник добавил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Повреждений также не выявлено.
Напомним, что область весь день и ночь подвергалась атакам беспилотников. Два нанесли удары по жилым домам.