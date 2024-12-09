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Posted 9 декабря, 06:25

Published 9 декабря, 06:25

Modified 9 декабря, 06:27

Updated 9 декабря, 06:27

В Белгороде накануне было громко

В Белгороде снова было громко. Что случилось?

9 декабря 2024, 06:25
Фото: bel.ru. В Белгороде накануне было громко

На подлёте к Белгороду сбили несколько воздушных целей

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Новости Белгорода
Во второй половине дня в воскресенье, 8 декабря, жители областного центра слышали сразу несколько громких звуков подряд. Что стало причиной, объяснили власти на следующий день.

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку с информацией об ударах, нанесённых ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки. В ней есть и Белгород.

Сообщается, что над столицей региона система ПВО сбила несколько воздушных целей. Чем именно атаковали город — не уточняется.

Горожане действительно слышали череду из минимум двух громких звуков во второй половине предыдущего дня. Речь идёт о воскресенье, 8 декабря.

Чиновник добавил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Повреждений также не выявлено.

Напомним, что область весь день и ночь подвергалась атакам беспилотников. Два нанесли удары по жилым домам.

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