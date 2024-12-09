В «Барс-Белгород» снова элитное пополнение: ещё один глава района сообщил о важном

Напомним, что через неделю закончить службу в «Барсе» должен ещё один заместитель Вячеслава Гладкова. Мы рассказывали и о том, почему многие чиновники расторгли свои контракты с Минобороны спустя месяц после службы в добровольческом отряде. А Вячеслав Гладков на пресс-конференции ответил на вопрос Бел.Ру, не является ли привлечение чиновников к службе в «Барсе» пиар-акцией.