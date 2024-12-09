В «Барс-Белгород» снова элитное пополнение: ещё один глава района сообщил о важном

Posted 9 декабря, 18:47
Published 9 декабря, 18:47
Modified 9 декабря, 18:50
Updated 9 декабря, 18:50
Чиновник поделился важной новостью, которая касается важного нового этапа в его жизни. Он рассказал, что, согласно недавнему обещанию в прямом эфире, отправляется служить в подразделение «Барс-Белгород».
«Этот момент настал, и я готов к новым вызовам!» — написал Щепин в соцсетях.
9 декабря на внеочередном заседании совета района рассмотрели вопрос о приостановлении контракта Щепина на должности главы администрации.
Служить он отправится 11 декабря вместе с ещё несколькими своими коллегами.
«Я хочу вас уверить: я никуда не пропаду! Я продолжу активно делиться с вами своими буднями, рассказывая о том, как проходит мой новый путь. Искренне надеюсь, что этот период станет для меня ценным опытом, который даст мне возможность внести ещё больший вклад в развитие нашего района».
Исполнять обязанности главы района временно будет первый заместитель Щепина Лариса Родионова.
Напомним, что через неделю закончить службу в «Барсе» должен ещё один заместитель Вячеслава Гладкова. Мы рассказывали и о том, почему многие чиновники расторгли свои контракты с Минобороны спустя месяц после службы в добровольческом отряде. А Вячеслав Гладков на пресс-конференции ответил на вопрос Бел.Ру, не является ли привлечение чиновников к службе в «Барсе» пиар-акцией.
Самая неоднозначная история за время существования «Барса» произошла с уже бывшим главой регионального Экоохотнадзора Андрей Гоца, который якобы сначала отказался проходить медосвидетельствование, утром прошёл тест и признался, что вечером пил пиво, в спустя пару часов лишился должностей и в «Барсе», и в ведомстве.