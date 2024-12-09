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Posted 9 декабря, 18:47

Published 9 декабря, 18:47

Modified 9 декабря, 18:50

Updated 9 декабря, 18:50

Глава района в Белгородской области объявил об уходе в «Барс»

В «Барс-Белгород» снова элитное пополнение: ещё один глава района сообщил о важном

9 декабря 2024, 18:47
Фото: страница Щепина в ВК.

Глава района в Белгородской области объявил об уходе в «Барс»

Сюжет
СВО
Вечером понедельника о скором вступлении в «Барс-Белгород» рассказал глава Ивнянского района Игорь Щепин.

Чиновник поделился важной новостью, которая касается важного нового этапа в его жизни. Он рассказал, что, согласно недавнему обещанию в прямом эфире, отправляется служить в подразделение «Барс-Белгород».

«Этот момент настал, и я готов к новым вызовам!» — написал Щепин в соцсетях.

9 декабря на внеочередном заседании совета района рассмотрели вопрос о приостановлении контракта Щепина на должности главы администрации.

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Служить он отправится 11 декабря вместе с ещё несколькими своими коллегами.

«Я хочу вас уверить: я никуда не пропаду! Я продолжу активно делиться с вами своими буднями, рассказывая о том, как проходит мой новый путь. Искренне надеюсь, что этот период станет для меня ценным опытом, который даст мне возможность внести ещё больший вклад в развитие нашего района».

Исполнять обязанности главы района временно будет первый заместитель Щепина Лариса Родионова.

Напомним, что через неделю закончить службу в «Барсе» должен ещё один заместитель Вячеслава Гладкова. Мы рассказывали и о том, почему многие чиновники расторгли свои контракты с Минобороны спустя месяц после службы в добровольческом отряде. А Вячеслав Гладков на пресс-конференции ответил на вопрос Бел.Ру, не является ли привлечение чиновников к службе в «Барсе» пиар-акцией.

Самая неоднозначная история за время существования «Барса» произошла с уже бывшим главой регионального Экоохотнадзора Андрей Гоца, который якобы сначала отказался проходить медосвидетельствование, утром прошёл тест и признался, что вечером пил пиво, в спустя пару часов лишился должностей и в «Барсе», и в ведомстве.

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#Евгений Грицков#СВО#Барс-Белгород#Добровольческий отряд
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