У красавицы Личи из белгородского зоопарка появился жених

Posted 9 декабря, 10:29
Published 9 декабря, 10:29
Modified 9 декабря, 10:29
Updated 9 декабря, 10:29
Локи уже не малыш — ему шесть лет. До переезда в Белгород самец жил в семье в Симферополе. Бывший хозяин планировал передать его в пару Личи уже тогда, она как раз жила в питомнике в Ялте, но не успел, так как самочку отправили в белгородский зоопарк.
У сказки счастливый конец, потому что Локи и Личи всё-таки встретились и «влюбились друг в друга с первого взгляда». Для этого парню пришлось пережить не только длинную дорогу, но и карантин со сдачей всех необходимых анализов.
Локи, как говорят сотрудники зоопарка, очень отличается от своей новой подруги. Она ведёт себя как классическая девочка, когда Локи — любящий поважничать «мачо». У самца широкие плечи и «мужской взгляд».
Звери уже стали неразлучны и всё делают вместе. Возможно, новое знакомство благоприятно скажется на здоровье Личи. Её, напомним, вместе с погибшим от рака капибарой Рудольфом напугали посетители зоопарка.