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Posted 9 декабря, 10:29

Published 9 декабря, 10:29

Modified 9 декабря, 10:29

Updated 9 декабря, 10:29

Гиббон, фото тематическое

У красавицы Личи из белгородского зоопарка появился жених

9 декабря 2024, 10:29
Фото: anodkatod.ru. Гиббон, фото тематическое

В зоопарк Белгорода из Крыма приехал гиббон Локи

Сюжет
Зоопарк
Хорошие новости пришли из белгородского зоопарка. Туда приехал новый обитатель — гиббон по имени Локи. До этого самец, как его будущая подруга, жил в Крыму. Как говорят сотрудники, Локи — «настоящий мачо».

Локи уже не малыш — ему шесть лет. До переезда в Белгород самец жил в семье в Симферополе. Бывший хозяин планировал передать его в пару Личи уже тогда, она как раз жила в питомнике в Ялте, но не успел, так как самочку отправили в белгородский зоопарк.

У сказки счастливый конец, потому что Локи и Личи всё-таки встретились и «влюбились друг в друга с первого взгляда». Для этого парню пришлось пережить не только длинную дорогу, но и карантин со сдачей всех необходимых анализов.

Локи, как говорят сотрудники зоопарка, очень отличается от своей новой подруги. Она ведёт себя как классическая девочка, когда Локи — любящий поважничать «мачо». У самца широкие плечи и «мужской взгляд».

Звери уже стали неразлучны и всё делают вместе. Возможно, новое знакомство благоприятно скажется на здоровье Личи. Её, напомним, вместе с погибшим от рака капибарой Рудольфом напугали посетители зоопарка.

Видео: Белгородский зоопарк. Гиббон Локи
В зоопарке Белгорода сообщили печальную новость о капибаре Рудольфе
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