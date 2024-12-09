У красавицы Личи из белгородского зоопарка появился жених

Локи уже не малыш — ему шесть лет. До переезда в Белгород самец жил в семье в Симферополе. Бывший хозяин планировал передать его в пару Личи уже тогда, она как раз жила в питомнике в Ялте, но не успел, так как самочку отправили в белгородский зоопарк.