Цены растут везде? Почему так подорожала молочка в Белгороде

Ей ответили сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Они отметили, что рост цен на товары в настоящее время наблюдается по всей России. При этом стоимость, утверждают в министерстве, соответствует ценам производителей и включает в себя минимальную торговую наценку.