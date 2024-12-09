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Posted 9 декабря, 11:03

Published 9 декабря, 11:03

Modified 9 декабря, 11:03

Updated 9 декабря, 11:03

Творог и молоко подорожали в Белгородской области

Цены растут везде? Почему так подорожала молочка в Белгороде

9 декабря 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney. Творог и молоко подорожали в Белгородской области

Белгородцам объяснили, с чем связан рост цен на молочные продукты

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцев шокировали цены на творог и молоко. С чем связано подорожание? Отвечают в минсельхозе региона.

Белгородцы вновь просят обратить внимание на подорожание молочных продуктов. По словам местной жительницы, 180 грамм творога теперь стоит 93 рубля, а литр молока — 103 рубля.

«Цены выросли на 50-100%, а повышается пенсия на 7,4. Это что, издевательство?
Где наши местные производители и почему они все распродались москвичам? <…>Почему исчезла продукция „Агро-Белогорья“„Дальние Дали“?" — задала вопрос в Сети женщина.

Ей ответили сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Они отметили, что рост цен на товары в настоящее время наблюдается по всей России. При этом стоимость, утверждают в министерстве, соответствует ценам производителей и включает в себя минимальную торговую наценку.

«На территории Белгородской области для торговых предприятий на товары местных производителей, в том числе на молоко фасованное и кисломолочную продукцию (кроме йогуртов), установлены предельные размеры торговых надбавок от 12 до 15%, контроль за соблюдением которых осуществляется прокуратурой области», — добавили чиновники.
Цены на молокоЦены на молоко
Цены на творогЦены на творог
Цены на молоко. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что жители региона и правда «потеряли» в магазинах продукцию «Дальние Дали» от «Агро-Белогорья». Оказалось, что производство приостанавливали из-за пожара.

Цены на молочку при этом действительно выросли: ситуацией даже заинтересовались в прокуратуре РФ. Журналисты Бел.Ру ранее выяснили, в каком из магазинов молоко можно купить подешевле.

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