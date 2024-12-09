Судебное разбирательство — всё? Один из споров «Русагро» и «Агро-Белогорья» закрыли

«Русагро» подало иск к «Агро-Белогорью» в начале 2024 года. В июне белгородский арбитраж удовлетворил требования истца, установив штраф за неисполнение. В июле представители «АБ» подали апелляционные жалобы на судебное решение, их приняли к производству.