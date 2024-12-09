Судебное разбирательство — всё? Один из споров «Русагро» и «Агро-Белогорья» закрыли

Posted 9 декабря, 16:11
Published 9 декабря, 16:11
Modified 9 декабря, 16:11
Updated 9 декабря, 16:11
19-й арбитражный апелляционный суд прекратил спор между ООО «ГК „Русагро“» и ООО «ГК „Агро-Белогорье“» о предоставлении бумаг. Причина — утверждение мирового соглашения.
«Русагро» подало иск к «Агро-Белогорью» в начале 2024 года. В июне белгородский арбитраж удовлетворил требования истца, установив штраф за неисполнение. В июле представители «АБ» подали апелляционные жалобы на судебное решение, их приняли к производству.
В середине ноября произошло слияние «Агро-Белогорья» и «Русагро». Генеральным директором первой компании стал Дмитрий Лабурцев, а губернатор Вячеслав Гладков отметил, что поглощение инициировал сам Владимир Зотов.
Спустя время Зотов создал новую компанию, а ещё одну старую решил ликвидировать.