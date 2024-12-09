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Posted 9 декабря, 16:11

Published 9 декабря, 16:11

Modified 9 декабря, 16:11

Updated 9 декабря, 16:11

Спор о предоставлении бумаг между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» прекращён

Судебное разбирательство — всё? Один из споров «Русагро» и «Агро-Белогорья» закрыли

9 декабря 2024, 16:11
Фото: Изображение Midjourney.

Спор о предоставлении бумаг между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» прекращён

Сюжет
Суд
Судебное дело между двумя компаниями прекратили. Причиной стало заключение мирового соглашения, заметили журналисты «Коммерсанта».

19-й арбитражный апелляционный суд прекратил спор между ООО «ГК „Русагро“» и ООО «ГК „Агро-Белогорье“» о предоставлении бумаг. Причина — утверждение мирового соглашения.

«Русагро» подало иск к «Агро-Белогорью» в начале 2024 года. В июне белгородский арбитраж удовлетворил требования истца, установив штраф за неисполнение. В июле представители «АБ» подали апелляционные жалобы на судебное решение, их приняли к производству.

В середине ноября произошло слияние «Агро-Белогорья» и «Русагро». Генеральным директором первой компании стал Дмитрий Лабурцев, а губернатор Вячеслав Гладков отметил, что поглощение инициировал сам Владимир Зотов.

Зотов впервые дал комментарий по ситуации с «Агро-Белогорьем» и «Русагро»
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