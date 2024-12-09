bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 10:47

Published 9 декабря, 10:47

Modified 9 декабря, 10:47

Updated 9 декабря, 10:47

В холодное время года обостряются артроз и астма

Профилактика зимних заболеваний: вакцинация, питание и альтернативные методы

9 декабря 2024, 10:47
Фото: 1MI. В холодное время года обостряются артроз и астма

Белгородский врач рассказала, как укрепить иммунитет осенью и зимой

Сюжет
Медицина
Осень и зима — это серьёзное испытание для организма. В это время он сталкивается не только с обычными сезонными заболеваниями, но и с обострениями хронических болезней, аффективными расстройствами, и нехваткой витаминов. Как сохранить здоровье и бодрость духа, рассказывает терапевт.

Если нет желания заболеть зимой, готовить иммунитет нужно начинать ещё с ранней осени, говорит врач спортивной медицины областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Рената Четверикова. Хорошей профилактикой станет вакцинация. Стоит привиться не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции и COVID-19.

Даже вакцинировавшись, не стоит пренебрегать другими мерами предосторожности. Чтобы не заболеть, нужно избегать мест с массовым скоплением людей, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку, используя средства дезинсекции, а также одеваться по погоде.

Большую роль играет образ жизни. Крепкий сон, зарядка по утрам и прогулки пешком на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет. Чтобы помочь телу, начните питаться продуктами с высоким содержанием белка, витаминов и минералов. Хорошо подействуют природные иммуномодуляторы — имбирь, чеснок и мёд.

Если вы решили пропить курс витаминов, то отнеситесь к этому серьёзно. Их, как и любые другие лекарства, нужно принимать правильно. Укрепят иммунитет витамины С, D и Омега-3. Первый поможет побороть вирусы и уничтожить патогены, второй хорош при профилактике простуды и особенно важен для физически активных людей, а третий — защитит сердечно-сосудистую систему от воспалений.

Перед тем, как пить витамин D, необходимо сдать простой анализ на его уровень в крови — – 25 (ОН) D. В норме он должен быть не менее 30 нг/мл, говорит Четверикова.

Среди альтернативных практик поможет использование эфирных масел эвкалипта, чайного дерева, лаванды и мяты, а также аромалампы и ингаляции. Масла обладают антисептическими, противовирусными и противовоспалительными эффектом, аромалампы очистят воздух, а ингаляции — позаботятся о состоянии дыхательных путей.

Для тех, кто готов подойти к вопросу радикально, подойдёт закаливание: контрастный душ, баня и холодные обливания. Они не только повысят общий тонус организма, но и улучшат кровообращение, укрепят кровеносные сосуды.

Если вы всё-таки заболели, не занимайтесь самолечением. После первых симптомов простуды или гриппа стоит обратиться к специалисту. Только доктор может грамотно подобрать курс медикаментов и правильные витамины.

Белгородская область — больше не регион, свободный от кори: болели и младенцы
Узнать подробнее
Читайте также:
И в 70 тоже: в каком возрасте белгородцы заражаются ВИЧ?Не верите? Айва может спасти ваше пищеварение и иммунитет — вот какЧто добавить в меню, чтобы забыть о простудах этой зимой? Советы врачей
#Валерия Колесникова#Медицина#Здоровье#Профилактика#Новости Белгорода#Иммунитет#Закаливание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика