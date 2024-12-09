Профилактика зимних заболеваний: вакцинация, питание и альтернативные методы

Posted 9 декабря, 10:47
Published 9 декабря, 10:47
Modified 9 декабря, 10:47
Updated 9 декабря, 10:47
Если нет желания заболеть зимой, готовить иммунитет нужно начинать ещё с ранней осени, говорит врач спортивной медицины областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Рената Четверикова. Хорошей профилактикой станет вакцинация. Стоит привиться не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции и COVID-19.
Даже вакцинировавшись, не стоит пренебрегать другими мерами предосторожности. Чтобы не заболеть, нужно избегать мест с массовым скоплением людей, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку, используя средства дезинсекции, а также одеваться по погоде.
Большую роль играет образ жизни. Крепкий сон, зарядка по утрам и прогулки пешком на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет. Чтобы помочь телу, начните питаться продуктами с высоким содержанием белка, витаминов и минералов. Хорошо подействуют природные иммуномодуляторы — имбирь, чеснок и мёд.
Если вы решили пропить курс витаминов, то отнеситесь к этому серьёзно. Их, как и любые другие лекарства, нужно принимать правильно. Укрепят иммунитет витамины С, D и Омега-3. Первый поможет побороть вирусы и уничтожить патогены, второй хорош при профилактике простуды и особенно важен для физически активных людей, а третий — защитит сердечно-сосудистую систему от воспалений.
Перед тем, как пить витамин D, необходимо сдать простой анализ на его уровень в крови — – 25 (ОН) D. В норме он должен быть не менее 30 нг/мл, говорит Четверикова.
Среди альтернативных практик поможет использование эфирных масел эвкалипта, чайного дерева, лаванды и мяты, а также аромалампы и ингаляции. Масла обладают антисептическими, противовирусными и противовоспалительными эффектом, аромалампы очистят воздух, а ингаляции — позаботятся о состоянии дыхательных путей.
Для тех, кто готов подойти к вопросу радикально, подойдёт закаливание: контрастный душ, баня и холодные обливания. Они не только повысят общий тонус организма, но и улучшат кровообращение, укрепят кровеносные сосуды.
Если вы всё-таки заболели, не занимайтесь самолечением. После первых симптомов простуды или гриппа стоит обратиться к специалисту. Только доктор может грамотно подобрать курс медикаментов и правильные витамины.