Профилактика зимних заболеваний: вакцинация, питание и альтернативные методы

Если вы решили пропить курс витаминов, то отнеситесь к этому серьёзно. Их, как и любые другие лекарства, нужно принимать правильно. Укрепят иммунитет витамины С, D и Омега-3. Первый поможет побороть вирусы и уничтожить патогены, второй хорош при профилактике простуды и особенно важен для физически активных людей, а третий — защитит сердечно-сосудистую систему от воспалений.