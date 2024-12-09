Последний рывок к пику ставок

«По оценкам нашим оценкам начало вторичных торгов может придать дополнительный импульс росту доходностей замещающих облигаций из-за навеса бумаг извне (оцениваем в $2-3 млрд). Видим уникальный момент для входа в рынок замещающих облигаций по высоким двузначным доходностям — значительный потенциал для их снижения на горизонте одного-двух лет. Повторных крупных замещений в дальнейшем не ожидается. При этом уже в 2025 году по плану погашаются валютные облигации почти на $8 млрд — рынок будет сжиматься», — отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.