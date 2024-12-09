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Posted 9 декабря, 08:16

Published 9 декабря, 08:16

Modified 9 декабря, 08:18

Updated 9 декабря, 08:18

Последний рывок к пику ставок

Последний рывок к пику ставок

9 декабря 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney.
Жесткая монетарная политика сохранится надолго, налоговая реформа повысит сбалансированность бюджета в среднесрочной перспективе, расходы бюджета остаются повышенными, ожидаются масштабные меры по фискальному стимулированию в Китае.

Такие предпосылки легли в основу инвестиционной стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на 2025 год. Она представлена во второй день инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЁТ!», посвященный розничному инвестированию и развитию финансового рынка.

Эксперты отмечают формирование привлекательных условий для формирования портфелей — при сохранении диверсификации вложений.

  • Покупать российские акции, в приоритете нефтегазовый сектор и ИТ.
  • Покупать корпоративные облигации с фиксированными купонами из числа бумаг надежного кредитного качества с доходностью 25-29% годовых к погашению через 1-2 года.
  • Покупать «замещающие» облигации в валюте в безопасной российской инфраструктуре с двузначными доходностями после «замещения» суверенных еврооблигаций.
  • Держать ликвидность в фондах денежного рынка для повышения гибкости управления портфелем.
«Наш прогноз по уровню процентных ставок в экономике выше рыночного консенсуса. По нашему мнению, ключевая ставка близка к пиковым значением — вершина горы уже близко. На спуске будет легче. Но это не сдерживающий фактор для увеличения инвестиций в российские акции. Впервые более чем за год мы повышаем рекомендацию по ним до „Покупать“. Видим привлекательные возможности для формирования инвестиционных портфелей на срок более 1 года. Также, на наш взгляд, можно начинать фиксировать высокую двузначную доходность в облигациях надежных заемщиков до погашения. Доходности корпоративных облигаций рейтинговой группы ААА / АА с фиксированными купонами срочностью 1-3 года — 25-29% годовых, что выше ставок банковских депозитов», — говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

Отдельно отметим, что 5 декабря завершилось замещение суверенных евроблигаций.

«По оценкам нашим оценкам начало вторичных торгов может придать дополнительный импульс росту доходностей замещающих облигаций из-за навеса бумаг извне (оцениваем в $2-3 млрд). Видим уникальный момент для входа в рынок замещающих облигаций по высоким двузначным доходностям — значительный потенциал для их снижения на горизонте одного-двух лет. Повторных крупных замещений в дальнейшем не ожидается. При этом уже в 2025 году по плану погашаются валютные облигации почти на $8 млрд — рынок будет сжиматься», — отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Основные прогнозные показатели:

  • Инфляция — близко к 8,5% на конец 2024 года, по итогам 2025 года — близко к 6% г/г при отсутствии заметных дезинфляционных шоков. NB! — В обозримой перспективе инфляция в РФ под влиянием бюджетного импульса и напряженности на рынке труда не замедлится до целевых уровней.
  • Ключевая ставка — 23% по итогам 2025 года с близкой к 6% г/г инфляцией при отсутствии заметных дезинфляционных шоков. NB! — Повышенный уровень бюджетных расходов требует поддержания жесткой денежно-кредитной политики Банка России сейчас и — при прочих равных — более высокого уровня ставок в долгосрочной перспективе.
  • Рубль — 108 рублей за доллар к концу 2025 года при отсутствии внешних шоков и в условиях нормализации импорта. NB! Не видим фундаментальных предпосылок для резкого ослабления рубля.
  • Индекс Мосбиржи — прогнозный уровень 3185 на горизонте 12 месяцев (совокупная доходность 35%). NB! При снижении безрисковой ставки на 1% прогнозный уровень индекса Мосбиржи увеличивается на 4,4%.
#Евгений Грицков
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