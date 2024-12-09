Последний рывок к пику ставок

Posted 9 декабря, 08:16
Published 9 декабря, 08:16
Modified 9 декабря, 08:18
Updated 9 декабря, 08:18
Такие предпосылки легли в основу инвестиционной стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на 2025 год. Она представлена во второй день инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЁТ!», посвященный розничному инвестированию и развитию финансового рынка.
Эксперты отмечают формирование привлекательных условий для формирования портфелей — при сохранении диверсификации вложений.
«Наш прогноз по уровню процентных ставок в экономике выше рыночного консенсуса. По нашему мнению, ключевая ставка близка к пиковым значением — вершина горы уже близко. На спуске будет легче. Но это не сдерживающий фактор для увеличения инвестиций в российские акции. Впервые более чем за год мы повышаем рекомендацию по ним до „Покупать“. Видим привлекательные возможности для формирования инвестиционных портфелей на срок более 1 года. Также, на наш взгляд, можно начинать фиксировать высокую двузначную доходность в облигациях надежных заемщиков до погашения. Доходности корпоративных облигаций рейтинговой группы ААА / АА с фиксированными купонами срочностью 1-3 года — 25-29% годовых, что выше ставок банковских депозитов», — говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.
Отдельно отметим, что 5 декабря завершилось замещение суверенных евроблигаций.
«По оценкам нашим оценкам начало вторичных торгов может придать дополнительный импульс росту доходностей замещающих облигаций из-за навеса бумаг извне (оцениваем в $2-3 млрд). Видим уникальный момент для входа в рынок замещающих облигаций по высоким двузначным доходностям — значительный потенциал для их снижения на горизонте одного-двух лет. Повторных крупных замещений в дальнейшем не ожидается. При этом уже в 2025 году по плану погашаются валютные облигации почти на $8 млрд — рынок будет сжиматься», — отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.
Основные прогнозные показатели: