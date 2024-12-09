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Posted 9 декабря, 13:28

Published 9 декабря, 13:28

Modified 9 декабря, 13:31

Updated 9 декабря, 13:31

Пожар произошёл в МКД после атаки беспилотника

После взрыва и пожара в белгородском Шебекино пришлось эвакуировать людей

9 декабря 2024, 13:28
Фото: 1MI. Пожар произошёл в МКД после атаки беспилотника

Дрон атаковал МКД в белгородском Шебекино, второй сбили на подлёте

Сюжет
Приграничье
Пожар произошёл в одной из квартир. Кроме того, повреждено остекление в доме. Жителей пострадавшего подъезда эвакуировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино. Произошёл взрыв, а затем пожар — горела одна из квартир. Очаг уже ликвидирован. Кроме того, в доме повреждено остекление.

Второй беспилотник тоже пытался ударить по МКД, но его сбили на подлёте. Пострадавших среди мирных жителей при атаках нет.

Жителей попавшего под удар подъезда эвакуировали. Большая часть отправилась к родственникам, ещё четыре человека выехали в пункт временного размещения.

Напомним, что накануне ВСУ выпустили по Шебекинскому округу семь боеприпасов и пять БПЛА. Повреждены два многоквартирных дома, коммерческий объект и два автомобиля.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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