После взрыва и пожара в белгородском Шебекино пришлось эвакуировать людей

Posted 9 декабря, 13:28
Published 9 декабря, 13:28
Modified 9 декабря, 13:31
Updated 9 декабря, 13:31
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино. Произошёл взрыв, а затем пожар — горела одна из квартир. Очаг уже ликвидирован. Кроме того, в доме повреждено остекление.
Второй беспилотник тоже пытался ударить по МКД, но его сбили на подлёте. Пострадавших среди мирных жителей при атаках нет.
Жителей попавшего под удар подъезда эвакуировали. Большая часть отправилась к родственникам, ещё четыре человека выехали в пункт временного размещения.
Напомним, что накануне ВСУ выпустили по Шебекинскому округу семь боеприпасов и пять БПЛА. Повреждены два многоквартирных дома, коммерческий объект и два автомобиля.