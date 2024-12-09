По инициативе ЕР в День Героев Отечества началась реализация марок с героями СВО

Он напомнил, что партпроект «Историческая память» запустили в качестве ответа наших современников россиянам будущего: чтобы помнить о подвигах и не позволять никому переписывать страницы отечественной истории. Во всех российских регионах силы активистов партии направлены на то, чтобы сохранить и увековечить память о тех, чей подвиг является образцом мужества и верности Родине. Якушев рассказал, что на марках «Почты России» по инициативе партии удалось увековечить имена 30 Героев России, а памятные таблички с их именами размещают на домах и зданиях школ по всей стране.