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Posted 9 декабря, 18:19

Published 9 декабря, 18:19

Modified 9 декабря, 18:19

Updated 9 декабря, 18:19

По инициативе ЕР в День Героев Отечества началась реализация марок с героями СВО

По инициативе ЕР в День Героев Отечества началась реализация марок с героями СВО

9 декабря 2024, 18:19
Фото: ER.RU.
Ежегодно 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. И в этом году «Единая Россия» подготовила к празднику ряд памятных мероприятий.

Как сообщает mkset.ru, в субъектах РФ состоялись торжественные церемонии гашения почтовых марок с изображением современных Героев России, прошли открытия новых парт Героев, а ветераны СВО посетили школы, чтобы провести уроки мужества.

Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев подчеркнул, что именно память о героических подвигах прошлого и настоящего помогает сформировать патриотизм в среде молодого поколения россиян.

Он напомнил, что партпроект «Историческая память» запустили в качестве ответа наших современников россиянам будущего: чтобы помнить о подвигах и не позволять никому переписывать страницы отечественной истории. Во всех российских регионах силы активистов партии направлены на то, чтобы сохранить и увековечить память о тех, чей подвиг является образцом мужества и верности Родине. Якушев рассказал, что на марках «Почты России» по инициативе партии удалось увековечить имена 30 Героев России, а памятные таблички с их именами размещают на домах и зданиях школ по всей стране.

Благодаря запуску партийного проекта «Историческая память» в обращении уже находятся 10 новых почтовых марок с изображением героев современности. Их выпустили тиражом в 450 тысяч экземпляров. Памятные мероприятия состоялись в таких городах, как Санкт-Петербург, Благовещенск, Калининград, Махачкала и прочих, которые являются малой родиной Героев.

Примечательно также, что президент РФ Владимир Путин наградил думского депутата Дмитрия Саблина «Золотой звездой» Героя России. Под руководством Саблина на СВО воевала бригада беспилотной авиации, а сейчас депутат активно занимается общественной и политической работой.

Владимир Якушев особо отмечает значимость признания заслуг участников СВО и важности привлечения их к воспитанию молодежи.

Он отмечает, что ветераны спецоперации активно вступают в ряды «Единой России». Многие из таких новоиспеченных депутатов официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеют статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находятся на огневом рубеже и освобождают города и села Донбасса, — герои для своей страны. Как сообщает сайт ER.RU, Якушев призвал гордиться защитниками Родины и помнить о высокой цене победы.

Многие участники спецоперации уже начали исполнять обязанности депутатов в составе партии. Около 300 бойцов прошли обучение в высшей партийной школе. Кроме того, депутатов — бойцов СВО включили в состав участников предстоящего съезда «Единой России», который будет проходить 14 декабря в столице.

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