На парковке «МегаГринна» в Белгороде устраивают бои между подростками?

На опубликованной видеозаписи видно потасовку двух парней в окружении больше десятка «зрителей». Один из «бойцов» получает несколько ударов в лицо, после чего падает. После этого неизвестный мужчина в синем спортивном костюме с двумя белыми полосами на олимпийке светит фонариком на телефоне в глаза «проигравшего» и сообщает второму, что тот «выиграл».