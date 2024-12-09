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Posted 9 декабря, 17:15

Published 9 декабря, 17:15

Modified 9 декабря, 17:17

Updated 9 декабря, 17:17

На парковке «МегаГринна» в Белгороде устраивают бои между подростками?

На парковке «МегаГринна» в Белгороде устраивают бои между подростками?

9 декабря 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новости Белгорода
В Telegram-канале «Белгород №1» опубликовали видео, на котором молодые люди дерутся, а после какой-то мужчина проверяет, насколько серьёзный урон нанесён здоровью проигравшего.

На опубликованной видеозаписи видно потасовку двух парней в окружении больше десятка «зрителей». Один из «бойцов» получает несколько ударов в лицо, после чего падает. После этого неизвестный мужчина в синем спортивном костюме с двумя белыми полосами на олимпийке светит фонариком на телефоне в глаза «проигравшего» и сообщает второму, что тот «выиграл».

Приславшие видео утверждают, что на парковке торгового центра «регулярно дерутся пацаны». Эта драка была на втором этаже парковки в ТЦ, а организатором конфликтов является «человек в синей кофте».

Каких-либо комментариев по ситуации от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

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