На парковке «МегаГринна» в Белгороде устраивают бои между подростками?

Posted 9 декабря, 17:15
Published 9 декабря, 17:15
Modified 9 декабря, 17:17
Updated 9 декабря, 17:17
На опубликованной видеозаписи видно потасовку двух парней в окружении больше десятка «зрителей». Один из «бойцов» получает несколько ударов в лицо, после чего падает. После этого неизвестный мужчина в синем спортивном костюме с двумя белыми полосами на олимпийке светит фонариком на телефоне в глаза «проигравшего» и сообщает второму, что тот «выиграл».
Приславшие видео утверждают, что на парковке торгового центра «регулярно дерутся пацаны». Эта драка была на втором этаже парковки в ТЦ, а организатором конфликтов является «человек в синей кофте».
Каких-либо комментариев по ситуации от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.