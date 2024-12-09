На авто в Белгородской области сбросили взрывное устройство — ранены три человека

Posted 9 декабря, 15:05
Published 9 декабря, 15:05
Modified 9 декабря, 15:07
Updated 9 декабря, 15:07
Две женщины и мужчина пострадали после атаки дрона ВСУ. На их авто с БПЛА сбросили взрывное устройство. Происшествие случилось в Двулучном в Валуйском округе.
У пострадавших — минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Машина повреждена.
Также под удар попали Шебекино и Муром. В городе FPV-дрон взорвался на парковке предприятия — пострадал только грузовик. В Муроме посекло забор частного дома после того, как ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство.
В Шебекино, напомним, сегодня произошли взрыв и пожар после атаки БПЛА на многоквартирный дом. Людей из попавшего под удар подъезда пришлось эвакуировать.