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Posted 9 декабря, 15:05

Published 9 декабря, 15:05

Modified 9 декабря, 15:07

Updated 9 декабря, 15:07

Атакованный дроном автомобиль в Белгородской области

На авто в Белгородской области сбросили взрывное устройство — ранены три человека

9 декабря 2024, 15:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Атакованный дроном автомобиль в Белгородской области

Три человека ранены после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Пострадали две женщины и мужчина, происшествие случилось в Валуйском округе. Кроме того, под удар попали Шебекино и Муром — повреждены дом и грузовик, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Две женщины и мужчина пострадали после атаки дрона ВСУ. На их авто с БПЛА сбросили взрывное устройство. Происшествие случилось в Двулучном в Валуйском округе.

У пострадавших — минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Машина повреждена.

Также под удар попали Шебекино и Муром. В городе FPV-дрон взорвался на парковке предприятия — пострадал только грузовик. В Муроме посекло забор частного дома после того, как ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство.

В Шебекино, напомним, сегодня произошли взрыв и пожар после атаки БПЛА на многоквартирный дом. Людей из попавшего под удар подъезда пришлось эвакуировать.

После взрыва и пожара в белгородском Шебекино пришлось эвакуировать людей
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