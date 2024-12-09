Мэрия изымает участок в центре Белгорода

Posted 9 декабря, 14:45
Published 9 декабря, 14:45
Modified 9 декабря, 14:45
Updated 9 декабря, 14:45
Земельный участок, расположенный на проспекте Славы в Белгороде, изымут для муниципальных нужд. Согласно документу, необходимо это для строительства ливневой канализации. Её размещение утвердили в управлении архитектуры и градостроительства региона в октябре текущего года.
Общая площадь участка, который планируется изъять, составляет 102 квадратных метра. Переход земли осуществят в течение десяти дней после подписания распоряжения — от 6 декабря.
Собственнику участка должны были направить проект соглашения, а также озвучить сумму возмещения.
Напомним, что изымать участки для строительства ливнёвки будут и на улице Пугачёва. Общее количество таких объектов достигнет 337.