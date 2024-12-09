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Posted 9 декабря, 14:45

Published 9 декабря, 14:45

Modified 9 декабря, 14:45

Updated 9 декабря, 14:45

К такой мере прибегнут ради строительства ливнёвки

Мэрия изымает участок в центре Белгорода

9 декабря 2024, 14:45
Фото: 1MI. К такой мере прибегнут ради строительства ливнёвки
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Новости Белгорода
Участок на проспекте Славы в Белгороде изымут в муниципальную собственность для строительства ливнёвки. Об этом говорится в распоряжении от 6 декабря.

Земельный участок, расположенный на проспекте Славы в Белгороде, изымут для муниципальных нужд. Согласно документу, необходимо это для строительства ливневой канализации. Её размещение утвердили в управлении архитектуры и градостроительства региона в октябре текущего года.

Общая площадь участка, который планируется изъять, составляет 102 квадратных метра. Переход земли осуществят в течение десяти дней после подписания распоряжения — от 6 декабря.

Собственнику участка должны были направить проект соглашения, а также озвучить сумму возмещения.

Напомним, что изымать участки для строительства ливнёвки будут и на улице Пугачёва. Общее количество таких объектов достигнет 337.

У белгородцев изымут участки и гаражи в центре города, но об этом предупредят
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Изъятие#Земельный участок#Белгород#Ливнёвка
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