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Posted 9 декабря, 12:14

Published 9 декабря, 12:14

Modified 9 декабря, 12:16

Updated 9 декабря, 12:16

Лучшим спортивным комментаторам России вручили премию РАСК «Голос спорта»

Лучшим спортивным комментаторам России вручили премию РАСК «Голос спорта»

9 декабря 2024, 12:14
Фото: РАСК.
Несколько лет назад по инициативе медиаменеджера Алексея Ефимова и при поддержке Олимпийского комитета России у спортивных комментаторов РФ появилась своя профессиональная премия — «Голос спорта». В этом году по этому поводу состоялась уже шестая по счету церемония в ОКР.

Мероприятие в Москве открыл министр спорта России Михаил Дегтярев, который произнес приветственное слово и вручил первую награду, пишет www.rosbalt.ru. В номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» награду получил Роман Трушечкин, представляющий «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев в этом году стал обладателем приза имени Владимира Маслаченко как лучший комментатор по версии спортивных СМИ, а Владимир Стогниенко был назван победителем в главной номинации «Народный голос спорта», в которой лауреат определяется на основании голосования болельщиков.

Илья Казаков был удостоен двух специальных призов: приза «Чемпион» за вклад в развитие российского спорта и особой награды как сценарист лучшего спортивного фильма года «Федя. Народный футболист». Олег Жолобов получил премию «Голос профессии» за свою многолетнюю работу на телевидении в своем виде спорта.

В этом году награда имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» была вручена Александру Халину, представляющему телеканал «НТР-24» из Нижнекамска.

В течение года РАСК в рамках обширной социальной программы компании СИБУР «Формула хороших дел» реализовала проект «Голос спорта — СИБУР», который охватил несколько регионов страны. Ведущие спортивные комментаторы ассоциации проводили мастер-классы и семинары для молодежи и студентов. Те, кого заинтересовала профессия, получили возможность пройти онлайн-курс мастерства спортивного комментатора.

На финальном этапе участники должны были представить свои творческие работы, которые оценивало жюри под председательством спортивного журналиста Геннадия Орлова. Авторами пяти лучших проектов и победителями в этой категории стали Илья Боровский из Уфы, Лиза Бортнева из Воронежа, Евгений Семенкин из Петербурга, Елена Бакланова из Благовещенска и Вадим Ястребов из Кстова.

Приз «Женский голос спорта» теперь будет носить имя Анны Дмитриевой. Его вручал сын известной спортсменки и комментатора телепродюсер Дмитрий Чуковский. Орлов отметил, что с момента создания этой категории количество заявок значительно возросло. В 2024 году победила Дарья Исаева с платформы «Окко».

В этом году была учреждена новая номинация — «Медиалидер российского футбола» имени Василия Уткина, первым обладателем которой стало московское «Динамо».

#Спорт
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