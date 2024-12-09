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Posted 9 декабря, 11:38

Published 9 декабря, 11:38

Modified 9 декабря, 11:40

Updated 9 декабря, 11:40

Ярмарка

Контроль цен и без поборов: какими будут новогодние ярмарки для белгородцев?

9 декабря 2024, 11:38
Фото: 1MI. Ярмарка

В Белгородской области новогодние ярмарки проведут не на территории рынков

Сюжет
Новый год
На оперативном совещании обсудили организацию предстоящих ярмарок в Белгородской области. В праздничный период планируют усилить контроль за ценами на продукты питания и выделить более 400 бесплатных торговых мест и не только. Кроме того, на ярмарках может появиться и продукция других регионов.

На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили организацию предстоящих ярмарок. Об этом рассказал Александр Набоков, министр сельского хозяйства региона.

«Понятно, что праздничные столы, понятно, что востребованные продукты. Поэтому картельные сговоры, попытки завысить стоимость продажную определённо будут. Контроль за ценой на основные виды продуктов питания должен быть максимальный со стороны министерства сельского хозяйства, поэтому я прошу вас еженедельно докладывать о стоимости, начиная со следующей недели. Для того, чтобы нам выстроить правильную конкурентную среду, как мне кажется, лучше, чем ярмарки, ничего нет», — заявил Вячеслав Гладков.

Однако, как отметил глава региона, это касается тех ярмарок, которые проходят в крупных городах не на территории действующих рынков. Это он объяснил тем, что в обратном случае снижения цен не происходит, т. к. рыночным продавцам это невыгодно.

Кроме того, здесь есть и вопрос безопасности, т. е. большое скопление людей в одном месте в условиях нынешней оперативной обстановки может обернуться трагедией. Так, размещение баз подобных мероприятий в защищённых ТЦ — «лучшее и оптимальное решение».

Для проведения ярмарок выделили 400 бесплатных торговых мест, запланировали 150 мероприятий и предложили для ежедневной реализации по 50 тонн продукции. Цены — напрямую от производителя, как уточнил Александр Набоков. О местах проведения проинформируют позже.

Все места предоставят на безвозмездной основе, также вывоз и уборка мусора тоже будет бесплатным, участие — бесплатное. Однако Вячеслав Гладков раскритиковал предложение представлять продукцию только Белгородской области без приглашения производителей других регионов. По его словам, некоторой продукции в регионе не хватает. Также подобная инициатива выгодна и для «гостей».

График проведения ярмарокГрафик проведения ярмарок
График проведения ярмарок. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Также сообщили, что белгородцы смогут приобрести следующие виды продукции:

  • мясная и колбасная
  • рыбная
  • молочная, а также сыры, творог и масло
  • хлебобулочные и кондитерские изделия
  • овощи, фрукты, мёд

Кроме того, в продаже будут ёлки, ремесленные изделия и новогодние игрушки.

Ранее белгородцы поинтересовались, будут ли вообще проводиться ярмарки на Соборной площади после событий 30 декабря. Гладков ответил, что всё же пройдут, однако масштаб мероприятий в этом году уменьшат — «вынуждены поосторожничать».

«Вынуждены поосторожничать»: состоятся ли новогодние ярмарки в этом году в Белгороде?
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