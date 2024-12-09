Как власти оправдали вырубку леса у «Олимпии» в Белгороде?

Posted 9 декабря, 08:24
Published 9 декабря, 08:24
Modified 9 декабря, 08:24
Updated 9 декабря, 08:24
Белгородцев ужаснул масштаб вырубки деревьев у «Олимпии». Саму трассу ранее планировалось расширить.
Горожане считают, что никто из чиновников не оценил реального масштаба последствий такого решения.
«Какие лыжи? Снега нет четвёртый год. Без леса [начинается] эрозия земли, усиливаются ветра, воздух не очищается. В области рост онкологии», — продолжили негодовать белгородцы в соцсетях.
На это министр природопользования Роман Татаринцев заявил, что перед вырубкой на участке провели обследование.
«На испрашиваемом земельном участке было проведено лесопатологическое обследование, по результатам которого назначена рубка. Согласно проектной документации, запланировано компенсационное лесовосстановление, а также уход за вновь высаженными деревьями», — ответил чиновник.
Татаринцев добавил, что каждый год весной и осенью в регионе высаживают больше деревьев, чем вырубают. Высаживают, по его словам, сосну и черешчатый дуб.
«Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений по итогам 2023 года составило более чем 1000%», — добавил он.