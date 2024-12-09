Игорь Семшов поможет в развитии футбола в Белгородской области

Что касается футбола, то для помощи в выстраивании системы обучения юных спортсменов и в развитии данного вида спорта в Белгород пригласили Игоря Семшова. Мужчина в прошлом — известный футболист ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» и «Зенита», а также бронзовый призёр Евро-2008. Об этом сообщили на оперсовещании правительства региона.