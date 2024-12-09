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Posted 9 декабря, 13:33

Published 9 декабря, 13:33

Modified 9 декабря, 13:35

Updated 9 декабря, 13:35

Игорь Семшов

Игорь Семшов поможет в развитии футбола в Белгородской области

9 декабря 2024, 13:33
Фото: Арсенал Тула. Игорь Семшов
Сюжет
Футбол
На оперсовещании правительства Белгородской области объявили о начале сотрудничества с Игорем Семшовым, который в прошлом был успешным и известным футболистом, а также призёром Евро-2008. По мнению губернатора, Семшов поможет в выстраивании вертикали от детского до взрослого футбола.

Как поделился Вячеслав Гладков, волейбольная федерация Белгородской области показывает не такие хорошие результаты как футбольная, несмотря на прорыв ВК «Белогорье» в лидеры чемпионата России за последние два года. Поэтому работу в этом направлении необходимо развивать.

Что касается футбола, то для помощи в выстраивании системы обучения юных спортсменов и в развитии данного вида спорта в Белгород пригласили Игоря Семшова. Мужчина в прошлом — известный футболист ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» и «Зенита», а также бронзовый призёр Евро-2008. Об этом сообщили на оперсовещании правительства региона.

Ранее в завершающем этапе соревнований по футболу Белгородской области планировали провести игру между двумя лидирующими командами региона — «Химик» из Шебекино и «СтройГарант» из Белгорода. Однако матч, а точнее его срыв, стал причиной серьёзного конфликта между командами. Дело дошло и до юристов.

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