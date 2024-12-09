Игорь Семшов поможет в развитии футбола в Белгородской области

Posted 9 декабря, 13:33
Published 9 декабря, 13:33
Modified 9 декабря, 13:35
Updated 9 декабря, 13:35
Как поделился Вячеслав Гладков, волейбольная федерация Белгородской области показывает не такие хорошие результаты как футбольная, несмотря на прорыв ВК «Белогорье» в лидеры чемпионата России за последние два года. Поэтому работу в этом направлении необходимо развивать.
Что касается футбола, то для помощи в выстраивании системы обучения юных спортсменов и в развитии данного вида спорта в Белгород пригласили Игоря Семшова. Мужчина в прошлом — известный футболист ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» и «Зенита», а также бронзовый призёр Евро-2008. Об этом сообщили на оперсовещании правительства региона.
Ранее в завершающем этапе соревнований по футболу Белгородской области планировали провести игру между двумя лидирующими командами региона — «Химик» из Шебекино и «СтройГарант» из Белгорода. Однако матч, а точнее его срыв, стал причиной серьёзного конфликта между командами. Дело дошло и до юристов.