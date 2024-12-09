Гладков: в Белгородской области в новогодний период пройдёт более сотни ярмарок

Posted 9 декабря, 15:21
Published 9 декабря, 15:21
Modified 9 декабря, 15:21
Updated 9 декабря, 15:21
В предновогодний и предрождественский периоды в Белгородской области не стали отменять ярмарки. На данный момент для с/х производителей, которые примут участие в ярмарках, подготовили 400 торговых мест без взимания аренды. Кроме того, для них смогут обеспечить бесплатные уборку и вывоз мусора. Об этом рассказал Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства Белгородской области. Всего в предновогодний и новогодний пройдёт 150 ярмарок.
«К праздничному столу на новогодних ярмарках в широком ассортименте будут представлены мясная, рыбная, молочная продукция, сыры, творог, масло, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты, мёд и многое другое. <…> Также на предновогодних ярмарках можно будет приобрести ёлки, ремесленные изделия и новогодние игрушки», — рассказал министра сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Набоков.
О том, когда и где пройдут ярмарки, можно будет узнать на официальных сайтах администраций районов и округов Белгородской области.
«Как показывает практика, такая форма торговли, как ярмарки, очень востребована у жителей Белгородской области. Еженедельно на ярмарочных площадках реализуется порядка 50 тонн сельскохозяйственной продукции. <…> Контроль за ценой на основные виды продуктов питания должен быть максимальный со стороны министерства сельского хозяйства», — отметил Вячеслав Гладков.
Также Александр Набоков заявил, что за качеством продуктов питания, которые белгородцы смогут приобрести на ярмарках, установят контроль организаторы и ветеринарная госслужба.