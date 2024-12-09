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Posted 9 декабря, 15:21

Published 9 декабря, 15:21

Modified 9 декабря, 15:21

Updated 9 декабря, 15:21

Ярмарка

Гладков: в Белгородской области в новогодний период пройдёт более сотни ярмарок

9 декабря 2024, 15:21
Фото: 1MI. Ярмарка
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Новости Белгорода
В декабре и январе в Белгородской области пройдёт 150 ярмарок. Сельскохозяйственным производителям предложат бесплатные торговые места, уборку и вывоз мусора, а жителям региона — большой выбор продуктов, включая новогодние украшения. В среднем за неделю на ярмарке продаётся 50 тонн продукции.

В предновогодний и предрождественский периоды в Белгородской области не стали отменять ярмарки. На данный момент для с/х производителей, которые примут участие в ярмарках, подготовили 400 торговых мест без взимания аренды. Кроме того, для них смогут обеспечить бесплатные уборку и вывоз мусора. Об этом рассказал Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства Белгородской области. Всего в предновогодний и новогодний пройдёт 150 ярмарок.

«К праздничному столу на новогодних ярмарках в широком ассортименте будут представлены мясная, рыбная, молочная продукция, сыры, творог, масло, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты, мёд и многое другое. <…> Также на предновогодних ярмарках можно будет приобрести ёлки, ремесленные изделия и новогодние игрушки», — рассказал министра сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Набоков.

О том, когда и где пройдут ярмарки, можно будет узнать на официальных сайтах администраций районов и округов Белгородской области.

«Как показывает практика, такая форма торговли, как ярмарки, очень востребована у жителей Белгородской области. Еженедельно на ярмарочных площадках реализуется порядка 50 тонн сельскохозяйственной продукции. <…> Контроль за ценой на основные виды продуктов питания должен быть максимальный со стороны министерства сельского хозяйства», — отметил Вячеслав Гладков.

Также Александр Набоков заявил, что за качеством продуктов питания, которые белгородцы смогут приобрести на ярмарках, установят контроль организаторы и ветеринарная госслужба.

Контроль цен и без поборов: какими будут новогодние ярмарки для белгородцев?
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