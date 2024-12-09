Гладков: в Белгородской области в новогодний период пройдёт более сотни ярмарок

В предновогодний и предрождественский периоды в Белгородской области не стали отменять ярмарки. На данный момент для с/х производителей, которые примут участие в ярмарках, подготовили 400 торговых мест без взимания аренды. Кроме того, для них смогут обеспечить бесплатные уборку и вывоз мусора. Об этом рассказал Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства Белгородской области. Всего в предновогодний и новогодний пройдёт 150 ярмарок.