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Posted 9 декабря, 08:07

Published 9 декабря, 08:07

Modified 9 декабря, 08:09

Updated 9 декабря, 08:09

В Шебекинском округе отключился свет

Гладков сообщил об аварийном отключении электричества в Белгородской области

9 декабря 2024, 08:07
Фото: 1MI. В Шебекинском округе отключился свет

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Шебекинском округе

Сюжет
Приграничье
Утро понедельника у некоторых жителей региона оказалось подпорчено. В части населённых пунктов Шебекинского округа внезапно пропало электричество. Что известно и когда восстановят подачу? Рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в девяти населённых пунктах Шебекинского округа. Специалистам из восстановительных бригад удалось оперативно подключить к резервным источникам питания шесть из них.

До сих пор без света остаются часть Шебекино, сёла Крапивное и Чураево.

Что послужило причиной аварии на сетях, губернатор Белгородской области так и не сообщил. Но пояснил, что аварийные службы приступят к решению проблемы, как только согласуют работы с Министерством обороны РФ, так что, скорее всего, это следствие атаки ВСУ на муниципалитет.

Это не первый раз, когда шебекинцы остаются без электричества. В сентябре отключение произошло у около 20 тысяч жителей. Света не было примерно 15 часов.

Гладков заявил об аварийном отключении в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Отключение#Шебекино#Электричество#Свет#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг
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