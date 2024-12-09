Гладков сообщил об аварийном отключении электричества в Белгородской области

Что послужило причиной аварии на сетях, губернатор Белгородской области так и не сообщил. Но пояснил, что аварийные службы приступят к решению проблемы, как только согласуют работы с Министерством обороны РФ, так что, скорее всего, это следствие атаки ВСУ на муниципалитет.