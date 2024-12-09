Гладков сообщил об аварийном отключении электричества в Белгородской области

Posted 9 декабря, 08:07
Published 9 декабря, 08:07
Modified 9 декабря, 08:09
Updated 9 декабря, 08:09
Аварийное отключение электроэнергии произошло в девяти населённых пунктах Шебекинского округа. Специалистам из восстановительных бригад удалось оперативно подключить к резервным источникам питания шесть из них.
До сих пор без света остаются часть Шебекино, сёла Крапивное и Чураево.
Что послужило причиной аварии на сетях, губернатор Белгородской области так и не сообщил. Но пояснил, что аварийные службы приступят к решению проблемы, как только согласуют работы с Министерством обороны РФ, так что, скорее всего, это следствие атаки ВСУ на муниципалитет.
Это не первый раз, когда шебекинцы остаются без электричества. В сентябре отключение произошло у около 20 тысяч жителей. Света не было примерно 15 часов.