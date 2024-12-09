«Газели» на страже здоровья

Новые машины, предназначенные для доставки больных на процедуры гемодиализа и других нужд, получили четыре муниципалитета. Два современных микроавтобуса «Газель» поступили в старооскольское управление соцзащиты населения. Ещё три теперь будут помогать в работе сотрудникам кожно-венерологического диспансера Белгорода, комплексных центров социального обслуживания населения Красногвардейского и Ровеньского районов.