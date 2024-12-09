«Газели» на страже здоровья

Posted 9 декабря, 10:10
Published 9 декабря, 10:10
Modified 9 декабря, 10:12
Updated 9 декабря, 10:12
Новые машины, предназначенные для доставки больных на процедуры гемодиализа и других нужд, получили четыре муниципалитета. Два современных микроавтобуса «Газель» поступили в старооскольское управление соцзащиты населения. Ещё три теперь будут помогать в работе сотрудникам кожно-венерологического диспансера Белгорода, комплексных центров социального обслуживания населения Красногвардейского и Ровеньского районов.
Ключи от транспорта вручил 6 декабря в Старом Осколе помощник депутата Государственной Думы Алексей Мирошник:
«Главное в деятельности фонда „Поколение“ — забота о человеке, —подчеркнул он. —Ещё недавно гемодиализная помощь была доступна людям только в федеральных центрах. Одним из первых на периферии такой центр появился в Старом Осколе. Андрей Скоч принимал участие в его открытии. В этой процедуре нуждаются 116 старооскольцев. Есть пациенты и в других районах области. Транспорт, который поступил в распоряжение соцучреждений, существенно облегчит помощь этим людям».
Многие годы фонд помогает организациям, оказывающим всестороннюю социальную поддержку жителям региона. Благодарность за это от имени главы городского округа выразил заместитель начальника департамента во соцразвитию администрации округа Михаил Глеков.
«За 11 лет плодотворного сотрудничества с „Поколением“ управление получило уже пять автомобилей. Но есть такое качество металла — усталость. И, к сожалению, транспортные средства, приходят в негодность. Этого не скажешь о человеческой душе: чем больше человек отдаёт, тем больше наполняется добром. Это — о фонде. Наша благодарность — всей его команде во главе с Андреем Скочем», — отметила, в свою очередь, начальник управления социальной защиты населения администрации округа Елена Перова.