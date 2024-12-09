Ещё один заместитель Гладкова вернётся из отряда «Барс-Белгород» через неделю

Posted 9 декабря, 11:26
Published 9 декабря, 11:26
Modified 9 декабря, 11:28
Updated 9 декабря, 11:28
Александр Лоренц подписал контракт с Министерством обороны 11 октября. В отряде он провёл 1 месяц и 28 дней — это дольше, чем у всех его предшественников.
Напомним, что из «Барса» на сегодняшний момент уже вернулся другой вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, главы Губкинского округа Михаил Лобзанов и Красногвардейского района Галина Руденко. Скоро к Лоренцу присоединится и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев. Все они провели в отряде примерно месяц.
Досрочно завершил службу руководитель регионального управления Экоохотнадзора Андрей Гоц. Его уволили из-за громкого скандала сначала из отряда, а затем и с основной должности.