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Posted 9 декабря, 11:26

Published 9 декабря, 11:26

Modified 9 декабря, 11:28

Updated 9 декабря, 11:28

Александр Лоренц

Ещё один заместитель Гладкова вернётся из отряда «Барс-Белгород» через неделю

9 декабря 2024, 11:26
Фото: прокуратура Ставрополья. Александр Лоренц

Замгубернатора Лоренц вернётся из отряда «Барс-Белгород»

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Новости Белгорода
Совсем скоро службу в добровольческом батальоне «Барс-Белгород» завершит заместитель Вячеслава Гладкова Александр Лоренц. Он провёл в отряде больше времени, чем все остальные вернувшиеся до него чиновники.

Александр Лоренц подписал контракт с Министерством обороны 11 октября. В отряде он провёл 1 месяц и 28 дней — это дольше, чем у всех его предшественников.

Напомним, что из «Барса» на сегодняшний момент уже вернулся другой вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, главы Губкинского округа Михаил Лобзанов и Красногвардейского района Галина Руденко. Скоро к Лоренцу присоединится и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев. Все они провели в отряде примерно месяц.

Досрочно завершил службу руководитель регионального управления Экоохотнадзора Андрей Гоц. Его уволили из-за громкого скандала сначала из отряда, а затем и с основной должности.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Рустэм Зайнуллин#Андрей Гриднев#Андрей Гоц#Замгубернатор#Галина Руденко#Александр Лоренц#Барс-Белгород
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