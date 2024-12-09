Ещё один заместитель Гладкова вернётся из отряда «Барс-Белгород» через неделю

Напомним, что из «Барса» на сегодняшний момент уже вернулся другой вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, главы Губкинского округа Михаил Лобзанов и Красногвардейского района Галина Руденко. Скоро к Лоренцу присоединится и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев. Все они провели в отряде примерно месяц.