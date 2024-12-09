День Героев Отечества: сколько их насчитывается в Белгородской области?

Posted 9 декабря, 08:47
Published 9 декабря, 08:47
Modified 9 декабря, 10:27
Updated 9 декабря, 10:27
Звание Героя России присвоили — к сожалению, посмертно — жителю Новооскольского округа майору Александру Ананичеву. Погибли в бою и староосколец Георгий Шуваев, и Дмитрий Астафьев.
В списке Героев России есть имена Владимира Барковского, Владимира Бурцева, Юрия Чумака, Дениса Зуева, Юрия Ворновского, Виктора Трофименко, Вячеслава Воробьёва, Андрея Богатова и Антона Копейкина.
В Белгородстате добавляют, что среди Георгиевских кавалеров больше 1400 жителей Белгородской области. 25 стали полными кавалерами ордена Славы, 207 — удостоены звания Героев СССР.