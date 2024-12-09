День Героев Отечества: сколько их насчитывается в Белгородской области?

В Белгородской области в День Героев Отечества вспоминают Героев России

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В понедельник, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. В этот день люди отдают дань уважения согражданам, которые совершили подвиг во имя Родины. Герои есть и в Белгородской области — статистику озвучили в Белгородстате и министерстве по делам молодёжи.