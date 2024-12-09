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Posted 9 декабря, 08:47

Published 9 декабря, 08:47

Modified 9 декабря, 10:27

Updated 9 декабря, 10:27

В Белгородской области в День Героев Отечества вспоминают Героев России

День Героев Отечества: сколько их насчитывается в Белгородской области?

9 декабря 2024, 08:47
Фото: 1MI.

В Белгородской области в День Героев Отечества вспоминают Героев России

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Новости Белгорода
В понедельник, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. В этот день люди отдают дань уважения согражданам, которые совершили подвиг во имя Родины. Герои есть и в Белгородской области — статистику озвучили в Белгородстате и министерстве по делам молодёжи.

Звание Героя России присвоили — к сожалению, посмертно — жителю Новооскольского округа майору Александру Ананичеву. Погибли в бою и староосколец Георгий Шуваев, и Дмитрий Астафьев.

В списке Героев России есть имена Владимира Барковского, Владимира Бурцева, Юрия Чумака, Дениса Зуева, Юрия Ворновского, Виктора Трофименко, Вячеслава Воробьёва, Андрея Богатова и Антона Копейкина.

В Белгородстате добавляют, что среди Георгиевских кавалеров больше 1400 жителей Белгородской области. 25 стали полными кавалерами ордена Славы, 207 — удостоены звания Героев СССР.

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