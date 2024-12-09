Белгородцы за три года смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке?

Белгородская область попала в топ-20 по срокам накопления первого взноса

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Судя по оценкам экспертов, белгородцам потребуется примерно три года, чтобы накопить нужную для первоначального взноса по ипотеке сумму. При этом расчёт специалисты РИА «Новости» производили на семью с одним ребёнком до двух лет.