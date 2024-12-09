Белгородцы за три года смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке?

Posted 9 декабря, 07:22
Published 9 декабря, 07:22
Modified 9 декабря, 07:24
Updated 9 декабря, 07:24
Белгородская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по сроку накопления первоначального взноса по ипотеке. По оценке экспертов, жителям приграничного региона потребуется 3,1 года, чтобы собрать 1,4 млн рублей.
Быстрее всех в Центральном Черноземье накопят на первоначальный взнос жители Липецкой области — 1,3 млн рублей за 2,8 года. Это 13-е место рейтинга.
Курская и Воронежская области в списке расположились ниже — на 37-м и 38-м местах соответственно. Жителям первого региона понадобится 3,5 года для накопления 1,5 млн, а жителям второго — 3,6 года для накопления 1,6 млн рублей. Тамбовская область заняла 61-е место рейтинга — 1,3 млн за 4,1 года.
На первых местах расположились Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жителям этих регионов понадобится 1,9 года для накопления первоначального взноса, однако их сумма различается и достигает 1,7 и 2,4 млн соответственно.
В аутсайдерах оказались Кабардино-Балкарская Республика и Крым: им потребуется 7,7 и 8,4 года, чтобы собрать нужную сумму для первоначального взноса. Москвичи потратят на это четыре года, а петербуржцы — 3,7 года.