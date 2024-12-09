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Posted 9 декабря, 07:22

Published 9 декабря, 07:22

Modified 9 декабря, 07:24

Updated 9 декабря, 07:24

Белгородцы за три года смогут накопить 1,4 млн рублей

Белгородцы за три года смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке?

9 декабря 2024, 07:22
Фото: 1MI. Белгородцы за три года смогут накопить 1,4 млн рублей

Белгородская область попала в топ-20 по срокам накопления первого взноса

Сюжет
Ипотека
Судя по оценкам экспертов, белгородцам потребуется примерно три года, чтобы накопить нужную для первоначального взноса по ипотеке сумму. При этом расчёт специалисты РИА «Новости» производили на семью с одним ребёнком до двух лет.

Белгородская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по сроку накопления первоначального взноса по ипотеке. По оценке экспертов, жителям приграничного региона потребуется 3,1 года, чтобы собрать 1,4 млн рублей.

Быстрее всех в Центральном Черноземье накопят на первоначальный взнос жители Липецкой области — 1,3 млн рублей за 2,8 года. Это 13-е место рейтинга.

Курская и Воронежская области в списке расположились ниже — на 37-м и 38-м местах соответственно. Жителям первого региона понадобится 3,5 года для накопления 1,5 млн, а жителям второго — 3,6 года для накопления 1,6 млн рублей. Тамбовская область заняла 61-е место рейтинга — 1,3 млн за 4,1 года.

На первых местах расположились Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жителям этих регионов понадобится 1,9 года для накопления первоначального взноса, однако их сумма различается и достигает 1,7 и 2,4 млн соответственно.

В аутсайдерах оказались Кабардино-Балкарская Республика и Крым: им потребуется 7,7 и 8,4 года, чтобы собрать нужную сумму для первоначального взноса. Москвичи потратят на это четыре года, а петербуржцы — 3,7 года.

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