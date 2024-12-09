bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 06:18

Published 9 декабря, 06:18

Modified 9 декабря, 06:20

Updated 9 декабря, 06:20

Выплату перевели 433 белгородским семьям

Белгородским семьям перевели 2,6 млрд рублей. За что?

9 декабря 2024, 06:18
Фото: 1MI. Выплату перевели 433 белгородским семьям

Потерявшим при обстрелах жильё белгородцам перевели 2,6 млрд рублей

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцам уже перевели 2,6 млрд рублей за потерю своего жилья при обстрелах, а также за вынужденное выселение оттуда из-за неспокойной обстановки. Выплату перевели 433 семьям, отметил в утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков.

Жителям Белгородской области, которые потеряли при обстрелах своё жильё или которые не могут вернуться домой из-за обстановки, выплатили 2,6 млрд рублей. Деньги перевели 433 семьям, однако в настоящий момент выплаты поступили на счета только 240 семей. Оставшимся деньги поступят сегодня, 9 декабря.

«Этот вопрос максимально жёстко контролируем со своей стороны. Как всегда, если есть вопросы, то обращайтесь в министерство строительства, министерство социальной защиты или в администрации районов и округов», — обратился к жителям губернатор.
Более 420 млн рублей получили потерявшие своё жильё белгородцы за последние недели
Узнать подробнее
Читайте также:
10 тысяч рублей к Новому году? Что предложили депутатыТрое москвичей незаконно получили компенсации жителей приграничьяДети ради денег? Число приёмышей в семьях хотят сократить максимум до трёх
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Семьи#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика