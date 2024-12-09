Белгородским семьям перевели 2,6 млрд рублей. За что?

Жителям Белгородской области, которые потеряли при обстрелах своё жильё или которые не могут вернуться домой из-за обстановки, выплатили 2,6 млрд рублей. Деньги перевели 433 семьям, однако в настоящий момент выплаты поступили на счета только 240 семей. Оставшимся деньги поступят сегодня, 9 декабря.