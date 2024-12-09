Белгородским семьям перевели 2,6 млрд рублей. За что?

Posted 9 декабря, 06:18
Published 9 декабря, 06:18
Modified 9 декабря, 06:20
Updated 9 декабря, 06:20
Жителям Белгородской области, которые потеряли при обстрелах своё жильё или которые не могут вернуться домой из-за обстановки, выплатили 2,6 млрд рублей. Деньги перевели 433 семьям, однако в настоящий момент выплаты поступили на счета только 240 семей. Оставшимся деньги поступят сегодня, 9 декабря.
«Этот вопрос максимально жёстко контролируем со своей стороны. Как всегда, если есть вопросы, то обращайтесь в министерство строительства, министерство социальной защиты или в администрации районов и округов», — обратился к жителям губернатор.