Белгородские чиновники незаконно сдали в аренду имущество стоимостью более 1 млн

Posted 9 декабря, 12:45
Published 9 декабря, 12:45
Modified 9 декабря, 12:47
Updated 9 декабря, 12:47
Администрация в Ивнянском районе передела в аренду коммерческой организации земельный участок на 4,5 га. На этом участке расположен пруд, который имеет гидравлическую связь с рекой. Распоряжаться данной землёй орган самоуправления Ивнянского района не имел права, такие полномочия есть только у Росимущества.
Прокуратура провела проверку и установила неправомерность решения. Она направила иск с требованием изъять земельный участок из чужого владения. Его стоимость, для справки, составляет более 1 млн рублей.
Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск, землю вернули в собственность Российской Федерации.