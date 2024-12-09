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Posted 9 декабря, 12:45

Published 9 декабря, 12:45

Modified 9 декабря, 12:47

Updated 9 декабря, 12:47

Белгородские чиновники незаконно сдали в аренду имущество стоимостью более 1 млн

Белгородские чиновники незаконно сдали в аренду имущество стоимостью более 1 млн

9 декабря 2024, 12:45
Фото: bel.ru.
Сюжет
Прокуратура
Участок земли с прудом кадастровой стоимостью более 1 млн рублей местные власти отдали в аренду, хотя не имели на это права. О нарушении узнала прокуратура и решила провести проверку. Дело дошло до суда.

Администрация в Ивнянском районе передела в аренду коммерческой организации земельный участок на 4,5 га. На этом участке расположен пруд, который имеет гидравлическую связь с рекой. Распоряжаться данной землёй орган самоуправления Ивнянского района не имел права, такие полномочия есть только у Росимущества.

Прокуратура провела проверку и установила неправомерность решения. Она направила иск с требованием изъять земельный участок из чужого владения. Его стоимость, для справки, составляет более 1 млн рублей.

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск, землю вернули в собственность Российской Федерации.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Ивнянский район#Аренда#Земельный участок#Белгород
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