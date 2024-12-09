Белгородские чиновники незаконно сдали в аренду имущество стоимостью более 1 млн

Администрация в Ивнянском районе передела в аренду коммерческой организации земельный участок на 4,5 га. На этом участке расположен пруд, который имеет гидравлическую связь с рекой. Распоряжаться данной землёй орган самоуправления Ивнянского района не имел права, такие полномочия есть только у Росимущества.