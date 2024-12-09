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Posted 9 декабря, 12:08

Published 9 декабря, 12:08

Modified 9 декабря, 12:10

Updated 9 декабря, 12:10

Фортификационные сооружения

Арестован ответственный за строительство фортификационных сооружений под Курском

9 декабря 2024, 12:08
Фото: «Курские известия». Фортификационные сооружения
Сюжет
Черноземье
Экс-заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» арестовали, приводит данные Объединённой пресс-службы судебной системы Курской области издание «Курские известия». Причиной стало возможное нецелевое расходование средств при строительстве фортификационных сооружений.

Первый арест после заявления врио губернатора Курской области о зачистке правительства. Бывшего замдиректора Игоря Грабина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, он, выполняя с февраля 2023 по сентябрь 2024 года в Корпорации административные и хозяйственные функции, был причастен к нецелевому расходованию средств. Средства эти были направлены на строительство фортификационных сооружений в приграничье Курской области.

Предполагается, что в прошлом году Грабин заключил договор и оплатил работы коммерческой организации на строительство этих сооружений. Но ранее это уже было сделано другой строительной фирмой. Следовательно, необоснованно могли израсходовать более 173 млн бюджетных рублей.

Грабина арестовали на два месяца. Интересно, что это случилось сразу после того, как врио губернатора Курской области Хинштейн объявил о «ревизии» в правительстве.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Арест#Черноземье#Приграничье#Фортификационные сооружения
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