В центральном парке Белгорода заработали модульные туалеты

Posted 8 декабря, 15:13
Published 8 декабря, 15:13
Modified 8 декабря, 15:15
Updated 8 декабря, 15:15
В центральном парке Белгорода наконец-то открыли модульные туалеты. На кабинках появился график работы, сняли и защитные плёнки с конструкций. Что из себя такие уборные представляют?
В одном модуле три двери: женский, мужской санузел и для маломобильных граждан или мам с колясками. К дверям можно подъехать на коляске. Пандусы — под небольшим углом. Внутри довольно просторная кабинка, сам туалет, зеркало, пеленальный столик и раковина, которая может быть неудобна для маломобильных из-за высоты бортика. В помещениях тепло.
Однако расходников ни в одном модуле, где была журналистка, нет. Точнее, есть только туалетная бумага, что, конечно, хорошо, но сухих полотенец, мыла, хотя дозаторы для них есть, не нашлось.
Какая из конструкций «Париж», выяснить не удалось.