В центральном парке Белгорода заработали модульные туалеты

В одном модуле три двери: женский, мужской санузел и для маломобильных граждан или мам с колясками. К дверям можно подъехать на коляске. Пандусы — под небольшим углом. Внутри довольно просторная кабинка, сам туалет, зеркало, пеленальный столик и раковина, которая может быть неудобна для маломобильных из-за высоты бортика. В помещениях тепло.