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Posted 8 декабря, 15:09

Published 8 декабря, 15:09

Modified 8 декабря, 15:11

Updated 8 декабря, 15:11

В Белгороде начали ремонт входной арки в центральный парк

В Белгороде начали ремонт входной арки в центральный парк

8 декабря 2024, 15:09
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru.
Сюжет
Эксклюзив
До конца 2024 года в Белгороде должны закончить третий этап реконструкции центрального парка культуры и отдыха в Белгороде. Отдельно восстанавливают объект культурного наследия местного значения — арку на входе.

В центральном парке Белгорода продолжают реконструкцию входной арки, которая является объектом культурного наследия местного значения. Только на проведение проектных работ выделили 960 тыс. рублей.

Чтобы восстановить памятник, необходимо было провести комплексные научные исследования, сделать эскизный проект, рабочую проектно-сметную документацию, научно-реставрационный отчёт, а после всё это согласовать. Подрядчик должен провести документальную съёмку в процессе проведения натурных исследований существующего состояния памятника. Выглядят ворота сейчас вот так.

Ранее с этой стороны зайти в парк через арку нельзя было — она была огорожена. Сейчас работы ещё не закончились, но под конструкцией есть уже плитка и обходить по земле не надо.

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Реконструкция#Центральный парк#Эксклюзив#Белгород
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