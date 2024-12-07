Совсем скоро: когда в Белгородской области откроют ледовые катки?

Posted 7 декабря, 06:32
Published 7 декабря, 06:32
Modified 7 декабря, 06:34
Updated 7 декабря, 06:34
В Белгородской области готовятся к открытию ледовых катков. Заработать они должны уже через неделю — 14 декабря. Как отметил глава региона, речь идёт как о бесплатных, так и платных катках. Однако стоит отметить, что некоторые платные площадки могут открыться раньше.
В Старом Осколе бесплатно можно будет покататься на стадионе «Труд» и в парке «Солнечный». В Белгороде совсем скоро заработают «Есенинский» каток на Харгоре и ледовые дорожки в парке Ленина.
Вход на каток и дорожки будет бесплатный, однако за прокат коньков придётся заплатить.
На Соборной площади в Белгороде большого крытого катка в этом году не будет. Он сильно пострадал при массированном обстреле города 30 декабря 2023 года. Каток нуждается в дорогостоящем ремонте — его оценили в 23,2 млн рублей.