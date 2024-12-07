Совсем скоро: когда в Белгородской области откроют ледовые катки?

Гладков назвал дату открытия катков в Белгородской области

Сюжет Новый год

Бесплатные катки начнут работать уже через неделю, заявил губернатор. В Белгороде таких будет два — в центре и на Харгоре, в Старом Осколе — тоже два. В то же время от большого крытого катка на Соборной площади в областной столице решили отказаться.