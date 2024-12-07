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Posted 7 декабря, 06:32

Published 7 декабря, 06:32

Modified 7 декабря, 06:34

Updated 7 декабря, 06:34

Катки готовятся открыть в Белгородской области

Совсем скоро: когда в Белгородской области откроют ледовые катки?

7 декабря 2024, 06:32
Фото: 1MI. Катки готовятся открыть в Белгородской области

Гладков назвал дату открытия катков в Белгородской области

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Новый год
Бесплатные катки начнут работать уже через неделю, заявил губернатор. В Белгороде таких будет два — в центре и на Харгоре, в Старом Осколе — тоже два. В то же время от большого крытого катка на Соборной площади в областной столице решили отказаться.

В Белгородской области готовятся к открытию ледовых катков. Заработать они должны уже через неделю — 14 декабря. Как отметил глава региона, речь идёт как о бесплатных, так и платных катках. Однако стоит отметить, что некоторые платные площадки могут открыться раньше.

В Старом Осколе бесплатно можно будет покататься на стадионе «Труд» и в парке «Солнечный». В Белгороде совсем скоро заработают «Есенинский» каток на Харгоре и ледовые дорожки в парке Ленина.

Вход на каток и дорожки будет бесплатный, однако за прокат коньков придётся заплатить.

На Соборной площади в Белгороде большого крытого катка в этом году не будет. Он сильно пострадал при массированном обстреле города 30 декабря 2023 года. Каток нуждается в дорогостоящем ремонте — его оценили в 23,2 млн рублей.

Не из-за обстрелов? Ледовый каток не будут в этом году устанавливать в Белгороде
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