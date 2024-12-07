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Posted 7 декабря, 12:38

Published 7 декабря, 12:38

Modified 7 декабря, 12:40

Updated 7 декабря, 12:40

Срубленные деревья у «Олимпии»

«Не таким же зверским способом строить трассу!» Белгородцы — о вырубке у «Олимпии»

7 декабря 2024, 12:38
Фото: пользователь Владимир Николаевич. страница Вячеслава Гладкова в ВК. Срубленные деревья у «Олимпии»

Рядом с белгородской «Олимпией» заметили срубленные деревья

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Новости Белгорода
Фото срубленных деревьев опубликовал белгородец. Что отвечают в минприродопользования региона?

Рядом с лыжероллерной трассой «Олимпия» заметили вырубленные деревья. Белгородцы просят объяснить, что происходит.

«Кто согласовал бесконтрольное уничтожение деревьев на лыжероллерной трассе, кто и где восполнит уничтоженные деревья? Не таким же зверским способом строить трассу!» — просит разобраться житель региона.

Обращение заметил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев.

«В целях строительства лыжероллерной трассы была разработана проектная документация, которая получила положительное заключение государственной и муниципальной экспертизы. Контроль за проведением работ осуществляется в том числе министерством природопользования области», — ответил чиновник.

Белгородец в ответ попросил опубликовать это заключение. На момент написания заметки Татаринцев ничего не ответил.

Момент с деревьями упоминали в ходе совещания в правительстве в июне, когда чиновники обсуждали готовность «Олимпии» к новому лыжному сезону.

«Есть момент по согласованию по вырубке деревьев, которые находятся в зоне охраняемых природных территорий. Есть дорожная карта. Занимаемся», — заявила тогда министр строительства региона Оксана Козлитина.

Велолыжероллерную трассу «Олимпия» открыли после ремонта в октябре 2023 года. Уже в следующем месяце стало известно, что трассу дополнительно увеличат, на что потратят 7 млн рублей. А в январе 2024 года появилась закупка на выполнение строительно-монтажных работ на «Олимпии» за 338 млн рублей.

Срубленные деревья у «Олимпии»Срубленные деревья у «Олимпии»
Срубленные деревья у «Олимпии»Срубленные деревья у «Олимпии»
Срубленные деревья у «Олимпии». Фото: пользователь Владимир Николаевич. страница Вячеслава Гладкова в ВК
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