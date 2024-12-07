«Не таким же зверским способом строить трассу!» Белгородцы — о вырубке у «Олимпии»

Велолыжероллерную трассу «Олимпия» открыли после ремонта в октябре 2023 года. Уже в следующем месяце стало известно, что трассу дополнительно увеличат, на что потратят 7 млн рублей. А в январе 2024 года появилась закупка на выполнение строительно-монтажных работ на «Олимпии» за 338 млн рублей.