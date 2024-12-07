«Не таким же зверским способом строить трассу!» Белгородцы — о вырубке у «Олимпии»

Posted 7 декабря, 12:38
Published 7 декабря, 12:38
Modified 7 декабря, 12:40
Updated 7 декабря, 12:40
Рядом с лыжероллерной трассой «Олимпия» заметили вырубленные деревья. Белгородцы просят объяснить, что происходит.
«Кто согласовал бесконтрольное уничтожение деревьев на лыжероллерной трассе, кто и где восполнит уничтоженные деревья? Не таким же зверским способом строить трассу!» — просит разобраться житель региона.
Обращение заметил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев.
«В целях строительства лыжероллерной трассы была разработана проектная документация, которая получила положительное заключение государственной и муниципальной экспертизы. Контроль за проведением работ осуществляется в том числе министерством природопользования области», — ответил чиновник.
Белгородец в ответ попросил опубликовать это заключение. На момент написания заметки Татаринцев ничего не ответил.
Момент с деревьями упоминали в ходе совещания в правительстве в июне, когда чиновники обсуждали готовность «Олимпии» к новому лыжному сезону.
«Есть момент по согласованию по вырубке деревьев, которые находятся в зоне охраняемых природных территорий. Есть дорожная карта. Занимаемся», — заявила тогда министр строительства региона Оксана Козлитина.
Велолыжероллерную трассу «Олимпия» открыли после ремонта в октябре 2023 года. Уже в следующем месяце стало известно, что трассу дополнительно увеличат, на что потратят 7 млн рублей. А в январе 2024 года появилась закупка на выполнение строительно-монтажных работ на «Олимпии» за 338 млн рублей.