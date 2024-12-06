Якушев: В народной программе ЕР будут зафиксированы положения новых нацпроектов

С 2019 года появилось почти 1400 школ, где обучается 850 тысяч детей. Создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трёх лет и построено почти 1700 детских садов. Жители также активно участвуют в благоустройстве общественных пространств и дворов. Ежегодно «Единая Россия» совместно с Минстроем проводит всероссийское голосование по выбору объектов. С 2018 года по всей стране благоустроено 95 тысяч общественных территорий и дворов.