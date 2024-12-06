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Posted 6 декабря, 13:05

Published 6 декабря, 13:05

Modified 6 декабря, 13:05

Updated 6 декабря, 13:05

Якушев: В народной программе ЕР будут зафиксированы положения новых нацпроектов

Якушев: В народной программе ЕР будут зафиксированы положения новых нацпроектов

6 декабря 2024, 13:05
Фото: 1MI.
«Единая Россия» запускает масштабную систему отслеживания реализации новых национальных проектов. В основе этой системы лежит обратная связь от граждан. Такую задачу поставил президент, чтобы обеспечить объективную оценку деятельности правительства.

Портал mkset.ru сообщает, что партия активно участвовала в создании национальных проектов. Владимир Якушев, врио секретаря генсовета, подчеркнул, что работа над достижением целей и задач нацпроектов будет вестись совместно с правительством, федеральными и региональными органами исполнительной власти. Положения 19 новых национальных проектов найдут своё отражение в народной программе партии. Он добавил, что принята она будет на очередном съезде 14 декабря.

Якушев акцентировал внимание на том, что контроль за строительством и ремонтом объектов в рамках национальных проектов и народной программы осуществляется при активном участии жителей регионов. По его словам, «Единая Россия» считает этот механизм наиболее действенным. Врио секретаря генсовета добавил, что в каждом регионе работает штаб партии, включающий представителей общественности, родителей, учителей, депутатов. Они следят за ходом работ и информируют о возможных проблемах на объектах.

С 2019 года появилось почти 1400 школ, где обучается 850 тысяч детей. Создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трёх лет и построено почти 1700 детских садов. Жители также активно участвуют в благоустройстве общественных пространств и дворов. Ежегодно «Единая Россия» совместно с Минстроем проводит всероссийское голосование по выбору объектов. С 2018 года по всей стране благоустроено 95 тысяч общественных территорий и дворов.

Кроме того, партия обеспечивает финансирование национальных проектов в бюджете. Она ежегодно выступает за увеличение финансирования строительства дорожной сети, что позволило значительно улучшить её состояние за последние шесть лет.

За последние четыре года построено и реконструировано более тысячи поликлиник, поставлено 174 тысячи единиц современного медицинского оборудования. В рамках народной программы «Единой России» было построено и отремонтировано 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий, что позволило повысить доступность медицинской помощи.

Владимир Якушев добавил, что главная цель народной программы остаётся неизменной — повышение качества жизни граждан и их благополучия. И национальные проекты направлены на достижение данной цели. Об этом сообщает сайт партии ER.RU.

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