bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 12:41

Published 6 декабря, 12:41

Modified 6 декабря, 12:43

Updated 6 декабря, 12:43

ВТБ назвал топ-3 наиболее актуальных схем инвестиционного мошенничества

ВТБ назвал топ-3 наиболее актуальных схем инвестиционного мошенничества

6 декабря 2024, 12:41
Фото: ru.freepik.com.
Сюжет
Аналитики
ВТБ выделил три основные схемы инвестиционного мошенничества, которые в последние месяцы набрали популярность. Мошенники создают фальшивые платформы, предлагают «восстановление» утраченных средств и используют программы для удаленного доступа. Банк советует внимательно проверять компании.

В последние месяцы значительно возросло количество обращений клиентов по вопросам инвестиционных мошенничеств. За последний год их число увеличилось на 30%. Чаще всего злоумышленники создают фальшивые инвестиционные платформы, которые копируют реальные финансовые компании. Об этом рассказал Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса, в преддверии 15-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Мошенники продолжают использовать растущий интерес россиян к инвестициям, внедряя новые способы обмана:

● Ложные инвестиционные платформы. Злоумышленники создают сайты и мобильные приложения, имитирующие работу известных финансовых организаций, обещая высокие доходы. В некоторых случаях они рассылают фальшивые фотографии с мнимыми доказательствами прибыли, которые якобы можно вывести. Это побуждает жертв инвестировать больше денег, веря в привлекательность вложений.

● «Восстановление» утраченных средств. Эта схема ориентирована на тех, кто уже стал жертвой мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных учреждений или юридических фирм и обещают вернуть потерянные средства за дополнительную плату. В результате пострадавший теряет еще больше средств.

● Установка программ для удаленного доступа. Мошенники предлагают установить специальные программы, якобы для помощи в инвестициях или установки аналитического софта. После этого они получают доступ к личным данным жертвы, могут похитить деньги или оформить кредит на ее имя.

«На фоне роста доходности по сбережениям мошенники пользуются доверием людей к инвестиционным инструментам. Все чаще они используют сложные схемы, включая криптовалютные платформы, создавая фальшивые приложения и демонстрируя фальшивые графики с прибылью. Некоторые даже позволяют жертвам выводить небольшие суммы, чтобы убедить их в надежности вложений. Эти схемы могут продолжаться месяцами, нанося существенный финансовый ущерб. Главное, что нужно помнить — это гарантии „сверхдохода“, которые всегда являются признаком мошенничества. Перед тем как вложить деньги, обязательно проверяйте лицензии компаний и не поддавайтесь на предложения незнакомцев», — отметил Никита Чугунов.

Соблюдая несколько простых правил, можно защитить свои средства и избежать мошенничества. Не доверяйте незнакомцам, внимательно проверяйте информацию от банка и не устанавливайте на свои устройства программы по чужим просьбам. ВТБ активно отслеживает новые схемы обмана и внедряет меры для защиты своих клиентов. Дополнительно клиенты банка могут воспользоваться услугами страхования карт и подключить сервис для определения номера телефона.

«Осознавала, но доверилась»: белгородка потеряла 4,6 миллиона рублей на «инвестициях»
Узнать подробнее
Читайте также:
Инвестиции в ВПК с доходностью 90%: что за спецфонд и почему доверять нельзяГладков: частные инвестиции помогают развитию Нижнего ОльшанцаБелгородец потерял на инвестициях 5 млн и втянул в кредиты родных и знакомых
#Анна Селищева#Экономика#Аналитика#Инвестиции#Россия#ВТБ#Финансы#Аналитики#Биржа#Фондовый рынок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика