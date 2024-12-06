ВТБ назвал топ-3 наиболее актуальных схем инвестиционного мошенничества

Posted 6 декабря, 12:41
Published 6 декабря, 12:41
Modified 6 декабря, 12:43
Updated 6 декабря, 12:43
В последние месяцы значительно возросло количество обращений клиентов по вопросам инвестиционных мошенничеств. За последний год их число увеличилось на 30%. Чаще всего злоумышленники создают фальшивые инвестиционные платформы, которые копируют реальные финансовые компании. Об этом рассказал Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса, в преддверии 15-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
Мошенники продолжают использовать растущий интерес россиян к инвестициям, внедряя новые способы обмана:
● Ложные инвестиционные платформы. Злоумышленники создают сайты и мобильные приложения, имитирующие работу известных финансовых организаций, обещая высокие доходы. В некоторых случаях они рассылают фальшивые фотографии с мнимыми доказательствами прибыли, которые якобы можно вывести. Это побуждает жертв инвестировать больше денег, веря в привлекательность вложений.
● «Восстановление» утраченных средств. Эта схема ориентирована на тех, кто уже стал жертвой мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных учреждений или юридических фирм и обещают вернуть потерянные средства за дополнительную плату. В результате пострадавший теряет еще больше средств.
● Установка программ для удаленного доступа. Мошенники предлагают установить специальные программы, якобы для помощи в инвестициях или установки аналитического софта. После этого они получают доступ к личным данным жертвы, могут похитить деньги или оформить кредит на ее имя.
«На фоне роста доходности по сбережениям мошенники пользуются доверием людей к инвестиционным инструментам. Все чаще они используют сложные схемы, включая криптовалютные платформы, создавая фальшивые приложения и демонстрируя фальшивые графики с прибылью. Некоторые даже позволяют жертвам выводить небольшие суммы, чтобы убедить их в надежности вложений. Эти схемы могут продолжаться месяцами, нанося существенный финансовый ущерб. Главное, что нужно помнить — это гарантии „сверхдохода“, которые всегда являются признаком мошенничества. Перед тем как вложить деньги, обязательно проверяйте лицензии компаний и не поддавайтесь на предложения незнакомцев», — отметил Никита Чугунов.
Соблюдая несколько простых правил, можно защитить свои средства и избежать мошенничества. Не доверяйте незнакомцам, внимательно проверяйте информацию от банка и не устанавливайте на свои устройства программы по чужим просьбам. ВТБ активно отслеживает новые схемы обмана и внедряет меры для защиты своих клиентов. Дополнительно клиенты банка могут воспользоваться услугами страхования карт и подключить сервис для определения номера телефона.