ВТБ назвал топ-3 наиболее актуальных схем инвестиционного мошенничества

Соблюдая несколько простых правил, можно защитить свои средства и избежать мошенничества. Не доверяйте незнакомцам, внимательно проверяйте информацию от банка и не устанавливайте на свои устройства программы по чужим просьбам. ВТБ активно отслеживает новые схемы обмана и внедряет меры для защиты своих клиентов. Дополнительно клиенты банка могут воспользоваться услугами страхования карт и подключить сервис для определения номера телефона.