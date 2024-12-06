В Москве завершился 15-й инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

5 декабря эксперты обсудили финансовый рынок. На пленарной сессии аналитики представили стратегию на 2025 год и прогнозы по основным макроэкономическим показателям, а также инструменты фондового рынка с высокими доходностями, отмечают «ВТБ Мои Инвестиции». Стратегию назвали «надежды на снижение ставок». Больше тысячи участников смогли задать вопросы экспертам и поучаствовать в квизе.