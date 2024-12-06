В Москве завершился 15-й инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Posted 6 декабря, 20:03
Published 6 декабря, 20:03
Modified 6 декабря, 20:03
Updated 6 декабря, 20:03
4 декабря на площадке форума в ЦМТ собралось более 500 представителей российского бизнеса и государственных органов, а также около 300 предпринимателей из 35 стран, таких как Китай, Иран, Индия, другие страны Азии, Европы, Африки.
В рамках макроэкономической сессии участники форума рассмотрели вопросы, связанные с денежно-кредитной и бюджетной политикой России, рынком труда и повышением производительности труда, а также обсудили состояние экономики и банковского сектора страны.
В первый день форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Владимир Путин ответил на вопросы участников о преодолении санкций, развитием экономических связей с другими странами и другое.
5 декабря эксперты обсудили финансовый рынок. На пленарной сессии аналитики представили стратегию на 2025 год и прогнозы по основным макроэкономическим показателям, а также инструменты фондового рынка с высокими доходностями, отмечают «ВТБ Мои Инвестиции». Стратегию назвали «надежды на снижение ставок». Больше тысячи участников смогли задать вопросы экспертам и поучаствовать в квизе.
С 2009 года проводится инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Ежегодно он собирает авторитетных участников, среди которых представители государственных органов, руководители российских и международных компаний, инвесторы. В рамках форума обсуждаются самые актуальные проблемы мировой экономики, финансов и бизнеса.
Напомним, что по результатам опросов самое популярное условие для роста объемов инвестиций — ключевая ставка и рост свободных сбережений.