Теперь окончательно: мэр озвучил дату открытия ёлочных базаров в Белгороде

Posted 6 декабря, 07:11
Published 6 декабря, 07:11
Modified 6 декабря, 07:13
Updated 6 декабря, 07:13
В Белгороде будут работать ёлочные базары. Мэр Валентин Демидов подтвердил, что их откроют с 17 декабря.
Где именно разместят торговые точки, пока не сообщается. Информацию опубликуют ближе к этой дате. Напомним, что в 2023 году в городе работало более 30 точек.
Стоимость новогодних деревьев пока не известна. В прошлом году цена метра сосны на базарах начиналась от 800 рублей, а ели — от 1000 рублей.
Есть и те белгородцы, которые незаконно вырубают деревья к Новому году. В прошлом году во время лесных рейдов выявили два таких факта.