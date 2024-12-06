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Posted 6 декабря, 07:11

Published 6 декабря, 07:11

Modified 6 декабря, 07:13

Updated 6 декабря, 07:13

Ёлочные базары в Белгороде по традиции заработают с середины декабря

Теперь окончательно: мэр озвучил дату открытия ёлочных базаров в Белгороде

6 декабря 2024, 07:11
Фото: 1MI. Ёлочные базары в Белгороде по традиции заработают с середины декабря

В Белгороде определились с датой открытия ёлочных базаров

Сюжет
Новости Белгорода
Торговые точки откроют в середине декабря, подтвердил во время прямого эфира Валентин Демидов. Однако места ёлочных базаров перечислят позже.

В Белгороде будут работать ёлочные базары. Мэр Валентин Демидов подтвердил, что их откроют с 17 декабря.

Где именно разместят торговые точки, пока не сообщается. Информацию опубликуют ближе к этой дате. Напомним, что в 2023 году в городе работало более 30 точек.

Стоимость новогодних деревьев пока не известна. В прошлом году цена метра сосны на базарах начиналась от 800 рублей, а ели — от 1000 рублей.

Есть и те белгородцы, которые незаконно вырубают деревья к Новому году. В прошлом году во время лесных рейдов выявили два таких факта.

Названа предварительная дата открытия ёлочных базаров в Белгороде
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Ёлочный базар#Открытие#Новости Белгорода#Белгород#Дата
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