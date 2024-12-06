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Posted 6 декабря, 09:01

Published 6 декабря, 09:01

Modified 6 декабря, 09:01

Updated 6 декабря, 09:01

Андрей Гоц

Прощальный пост уволенного из «Барса» и из Экоохотнадзора Гоца вызвал бурную реакцию

6 декабря 2024, 09:01
Фото: страница Андрея Гоца. Андрей Гоц

Экс-глава белгородского Экоохотнадзора Гоц не объяснил причину увольнения

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Новости Белгорода
Андрей Гоц, которого уволили из «Барса» и с поста главы Экоохотнадзора, прокомментировал свой уход с помощью прощального поста. Однако о причинах увольнения он упоминать не стал. Вместе с тем в комментариях развернулся своеобразный «флешмоб».

На этой неделе в Сети появилась официально не подтверждённая информация о том, что вступившего в отряд «Барс-Белгород» теперь уже бывшего начальника управления Экоохотнадзора Андрея Гоца остановили якобы за пьяное вождение. Сообщалось, что от медосвидетельствования экс-чиновник отказался, однако затем появилась информация, что анализы Гоц всё-таки сдал.

Правительство области обещало провести проверку. 5 декабря стало известно, что Гоца исключили из батальона «Барс-Белгород», а затем уволили с поста главы управления Экоохотнадзора.

Случившееся Гоц прокомментировал на своей странице в соцсетях. Вчера, 5 декабря, был его последний день на посту руководителя управления, где он проработал три года.

Экс-чиновник поблагодарил всех, «с кем приходилось решать важные экологические задачи», и пожелал процветания коллегам. Однако о причинах своего увольнения Гоц упоминать не стал.

В комментариях к посту тем временем развернулся своеобразный «флешмоб» в поддержку уволенного чиновника. Некоторые выразили сожаления из-за сложившейся ситуации.

Комментарии под прощальным постом ГоцаКомментарии под прощальным постом Гоца
Комментарии под прощальным постом ГоцаКомментарии под прощальным постом Гоца
Комментарии под прощальным постом Гоца. Фото: страница Андрея Гоца

Чиновник получил поддержку не только от своих коллег, но и от родного сына, который отметил под постом, что его отец — лучший.

Не только из «Барса»: Гоца уволили с должности главы белгородского Экоохотнадзора
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