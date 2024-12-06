Прощальный пост уволенного из «Барса» и из Экоохотнадзора Гоца вызвал бурную реакцию

Posted 6 декабря, 09:01
Published 6 декабря, 09:01
Modified 6 декабря, 09:01
Updated 6 декабря, 09:01
На этой неделе в Сети появилась официально не подтверждённая информация о том, что вступившего в отряд «Барс-Белгород» теперь уже бывшего начальника управления Экоохотнадзора Андрея Гоца остановили якобы за пьяное вождение. Сообщалось, что от медосвидетельствования экс-чиновник отказался, однако затем появилась информация, что анализы Гоц всё-таки сдал.
Правительство области обещало провести проверку. 5 декабря стало известно, что Гоца исключили из батальона «Барс-Белгород», а затем уволили с поста главы управления Экоохотнадзора.
Случившееся Гоц прокомментировал на своей странице в соцсетях. Вчера, 5 декабря, был его последний день на посту руководителя управления, где он проработал три года.
Экс-чиновник поблагодарил всех, «с кем приходилось решать важные экологические задачи», и пожелал процветания коллегам. Однако о причинах своего увольнения Гоц упоминать не стал.
В комментариях к посту тем временем развернулся своеобразный «флешмоб» в поддержку уволенного чиновника. Некоторые выразили сожаления из-за сложившейся ситуации.
Чиновник получил поддержку не только от своих коллег, но и от родного сына, который отметил под постом, что его отец — лучший.