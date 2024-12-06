Прощальный пост уволенного из «Барса» и из Экоохотнадзора Гоца вызвал бурную реакцию

На этой неделе в Сети появилась официально не подтверждённая информация о том, что вступившего в отряд «Барс-Белгород» теперь уже бывшего начальника управления Экоохотнадзора Андрея Гоца остановили якобы за пьяное вождение. Сообщалось, что от медосвидетельствования экс-чиновник отказался, однако затем появилась информация, что анализы Гоц всё-таки сдал.