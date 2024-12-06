Проект МегаФона по адаптации детей-сирот получил международную премию

С 2013 года стартовала совместная инициатива проекта «Будущее зависит от тебя» и фонда «Измени одну жизнь», направленная на поиск семей для подростков. Чтобы помочь ребятам обрести новые семьи, были созданы видеоанкеты для более чем 6600 детей-сирот старше 10 лет, в том числе участников Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. Проект дал ребятам возможность не только построить своё спортивное будущее, но и шанс попасть в семью. Уже сейчас более 900 детей смогли обрести новый дом.