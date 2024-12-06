Ответы на ключевые вопросы о будущем российской экономики

Эльвира Набиуллина отметила, что ключевая ставка — мощный инструмент для борьбы с инфляцией, она позволила предотвратить вхождение в инфляционную спираль. По ее словам, высокая инфляция как температура у больного человека — на ее фоне экономический рост не может быть устойчивым. При этом она отметила, что потенциал экономики растет и будет расти в следующем году, а, значит, возникает больше пространства для роста спроса. ЦБ не согласен с тем, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно следует рецессия. «Мы прогнозируем более умеренный, чем в этом году, экономический рост. Это означает более сдержанный спрос, и наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и устойчивые темпы экономического роста», — сказала глава ЦБ. Она допустила повышение ключевой ставки в декабре, но подчеркнула, что это решение не предопределено.