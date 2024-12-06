Новогодняя вата за 9 тысяч: как белгородцы хотят заработать на игрушках времён СССР?

Чуть дороже, хоть и уже со скидкой, обойдётся набор из шести сосновых шишек разных цветов, украшенных дождиком — на 70 рублей дороже, чем предыдущая игрушка. Автор объявления говорит, что шишки «новые и очень редкие». Точно таких же случайно у вас дома не завалялось?