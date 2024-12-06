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Posted 6 декабря, 14:41

Published 6 декабря, 14:41

Modified 6 декабря, 16:50

Updated 6 декабря, 16:50

Как белгородцы пытаются заработать на ностальгии?

Новогодняя вата за 9 тысяч: как белгородцы хотят заработать на игрушках времён СССР?

6 декабря 2024, 14:41
Фото: 1MI. Как белгородцы пытаются заработать на ностальгии?

Белгородцы выставили на продажу старые ёлочные игрушки

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Новости Белгорода
Новый год уже совсем близко, пора доставать и украшать ёлки. В побеге за модой на винтаж или из чистого любопытства наверняка интересовались: сколько стоят старые ёлочные игрушки времён СССР? Журналисты Бел.Ру изучили цены на «Авито» и сильно удивились.

Винтаж задаром

Самые дешёвые предложения о продаже новогодних игрушек на сервисе «Авито» начинаются от 2 тысяч рублей. За эту сумму, например, продают клоуна с обручем. Продавец заявляет, что игрушку изготовили в 1950-е годы, но, несмотря на возраст, она в отличном состоянии.

Чуть дороже, хоть и уже со скидкой, обойдётся набор из шести сосновых шишек разных цветов, украшенных дождиком — на 70 рублей дороже, чем предыдущая игрушка. Автор объявления говорит, что шишки «новые и очень редкие». Точно таких же случайно у вас дома не завалялось?

Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушек. Фото: скриншот сайта «Авито»

«Отдам всё за 3 тысячи»

Больше всего товаров с ценником в районе 3 тысяч рублей. Здесь и стеклянные мишки-матрёшки «без изъянов и следов времени», шары с рисунками животных, растений, снежинок, с ручной росписью, ёлочные подвески, маленькие орешки, шишки и гирлянды в подарок.

Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушек. Фото: скриншот сайта «Авито»

За 3,5 тысячи можно урвать игрушку утку Кику из серии «Айболит». Она изображена с бутылкой рыбьего жира и ложечкой. Продавец создаёт впечатление реального коллекционера:

«Без вмешательств и потерь. Трубочка целая, подвес родной. Для игрушки такого возраста сохранность идеальная», — значится в объявлении.

В ту же цену обойдутся новые чешские витражные сосульки. Не все разом, 3,5 тысячи стоит каждая из них. Стоят ли они того или нет — решать только покупателю. Продавец заявляет, что игрушки сверкают, переливаются и завораживают игрой цвета.

Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушек. Фото: скриншот сайта «Авито»

Из ваты не только борода

Особенно много на сайте оказалось ёлочных украшений из ваты. Кто-то выставил «уникалькую» Бабу Ягу за 6 тысяч рублей, а кто-то — набор из Кая, Герды и Снежной Королевы за 7 тысяч. Последних можно приобрести как комплектом, так и отдельно.

Уже за 9 тысяч продаётся пара Люси и Ани Ивановых из мультфильма «Когда зажигаются ёлки». Набор, заявляет продавец, авторской работы, изготовлен в 1950 году в единственном экземпляре. Лица лепили вручную из глины.

Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушек. Фото: скриншот сайта «Авито»

Дорогое удовольствие

Венцом раздела «Коллекционирование» стало объявление о продаже набора стеклянных ёлочных игрушек ручной работы от польского бренда Komozja Family. Лот называется «Русская Коллекция». Стоит 15,5 тысячи рублей.

Игрушка, заявляет продавец, «премиум-класса», в отличном состоянии. Набор идёт в расписной деревянной коробке.

Объявление о продаже игрушекОбъявление о продаже игрушек
Объявление о продаже игрушек. Фото: скриншот сайта «Авито»
А у вас остались старые ёлочные игрушки?
Проголосовало: 3 чел.
Белгородское приграничье, несмотря на обстрелы, начали украшать к Новому году
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