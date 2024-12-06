Гладкова заметили на костылях. Что произошло?

Posted 6 декабря, 14:03
Published 6 декабря, 14:03
Modified 6 декабря, 14:03
Updated 6 декабря, 14:03
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков перенёс операцию. Об этом глава региона сообщил в своём утреннем обращении 6 декабря, однако он не уточнил, какую именно операцию ему провели.
На сегодняшний день Гладков ещё не восстановил свою мобильность, поэтому на вручении автомобилей отрядам «Барс-Белгород» и «Орлан» передвигался на костылях.
Добавим, что только в конце ноября губернатор на несколько дней уходил на больничный. Тогда он сообщил об уверенности, что «врачи справятся со своей задачей», однако не уточнял из-за какой именно болезни он временно не работал.
Связано ли эта болезнь с операцией, неизвестно.