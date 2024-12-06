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Posted 6 декабря, 14:03

Published 6 декабря, 14:03

Modified 6 декабря, 14:03

Updated 6 декабря, 14:03

Гладков на костылях

Гладкова заметили на костылях. Что произошло?

6 декабря 2024, 14:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Гладков на костылях

Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову сделали операцию

Сюжет
Губернатор
Что за операцию провели губернатору, не сообщается. Также неизвестно, связан ли больничный отпуск, который Гладков брал в ноябре, с проведённой операцией.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков перенёс операцию. Об этом глава региона сообщил в своём утреннем обращении 6 декабря, однако он не уточнил, какую именно операцию ему провели.

На сегодняшний день Гладков ещё не восстановил свою мобильность, поэтому на вручении автомобилей отрядам «Барс-Белгород» и «Орлан» передвигался на костылях.

Видео: страница Вячеслава Гладкова. Гладков на костылях

Добавим, что только в конце ноября губернатор на несколько дней уходил на больничный. Тогда он сообщил об уверенности, что «врачи справятся со своей задачей», однако не уточнял из-за какой именно болезни он временно не работал.

Связано ли эта болезнь с операцией, неизвестно.

Гладков вновь объявил об уходе на больничный. Что случилось?
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