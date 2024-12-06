Что происходит? Ввоз абхазских мандаринов в Россию запретили или нет

Напомним, что ранее эксперты сообщали, что в этом году мандарины могут подорожать на 20–30% из-за плохого урожая в Турции и Испании, но дефицита не ожидается: их будут поставлять из Марокко, ЮАР, Китая и других стран, сообщили эксперты.