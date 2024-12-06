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Posted 6 декабря, 15:10

Published 6 декабря, 15:10

Modified 6 декабря, 15:12

Updated 6 декабря, 15:12

Что происходит? Ввоз абхазских мандаринов в Россию запретили или нет

Что происходит? Ввоз абхазских мандаринов в Россию запретили или нет

6 декабря 2024, 15:10
Фото: 1MI.
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Россия ввела запрет на поставки мандаринов из Абхазии, сославшись на результаты проверки санитарных служб. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба «Интерфаксу». В Россельхознадзоре это опровергли.

«Да, российская сторона приняла решение остановить ввоз абхазских мандаринов, ссылаясь на выводы своих санитарных служб», — подтвердил Бганба.

Он отметил, что абхазские специалисты не согласны с выявленными нарушениями и опровергают наличие в цитрусовых вредоносных организмов.

«Интересно, что подобные случаи обнаружения вредителей обычно совпадают с периодами перед внеочередными выборами в Абхазии. К сожалению, запрет особенно сильно скажется на бедных слоях населения, чья жизнь напрямую зависит от продажи урожая», — подчеркнул Бганба.

Однако Россельхознадзор опроверг информацию о запрете ввоза абхазских мандаринов.

«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что ранее эксперты сообщали, что в этом году мандарины могут подорожать на 20–30% из-за плохого урожая в Турции и Испании, но дефицита не ожидается: их будут поставлять из Марокко, ЮАР, Китая и других стран, сообщили эксперты.

Ожидается ли в России дефицит и подорожание мандаринов?
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