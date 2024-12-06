Что происходит? Ввоз абхазских мандаринов в Россию запретили или нет

Posted 6 декабря, 15:10
Published 6 декабря, 15:10
Modified 6 декабря, 15:12
Updated 6 декабря, 15:12
«Да, российская сторона приняла решение остановить ввоз абхазских мандаринов, ссылаясь на выводы своих санитарных служб», — подтвердил Бганба.
Он отметил, что абхазские специалисты не согласны с выявленными нарушениями и опровергают наличие в цитрусовых вредоносных организмов.
«Интересно, что подобные случаи обнаружения вредителей обычно совпадают с периодами перед внеочередными выборами в Абхазии. К сожалению, запрет особенно сильно скажется на бедных слоях населения, чья жизнь напрямую зависит от продажи урожая», — подчеркнул Бганба.
Однако Россельхознадзор опроверг информацию о запрете ввоза абхазских мандаринов.
«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что ранее эксперты сообщали, что в этом году мандарины могут подорожать на 20–30% из-за плохого урожая в Турции и Испании, но дефицита не ожидается: их будут поставлять из Марокко, ЮАР, Китая и других стран, сообщили эксперты.