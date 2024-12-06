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Posted 6 декабря, 14:56

Published 6 декабря, 14:56

Modified 6 декабря, 14:58

Updated 6 декабря, 14:58

«БелГУ» провёл Лабораторию инициатив приграничных регионов в условиях СВО

«БелГУ» провёл Лабораторию инициатив приграничных регионов в условиях СВО

6 декабря 2024, 14:56
Фото: БелГУ.
В Центре проектных компетенций НИУ «БелГУ» прошла проектно-аналитическая лаборатория гражданских инициатив приграничных регионов в преддверии Дня добровольца.

Лаборатория призвана создать коммуникативную платформу для разработки гражданских инициатив в регионах приграничья, которые должны помочь в решении социальных, экономических и экологических проблем в условиях спецоперации на Украине. В рамках Лаборатории планируют активно вовлекать студентов и экспертов к выработке решений и реализации проектов по улучшению качества жизни людей в приграничных регионах.

В мероприятии приняли участие ректор университета Евгения Карловская, член Союза писателей России Геннадий Алёхин, бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев, и. о. директора фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Елена Кравцова, координатор и эксперт Росмолодёжь.Гранты в регионе Анатолий Поуесов, руководитель научно-ислледовательской лаборатории развития гражданского общества Алаксандра Гармашева.

В рамках Лаборатории участники объединились в группы и создали проекты, которые представят на оценку экспертов.

Новость подготовлена при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Фото: БелГУ
#Евгений Грицков
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