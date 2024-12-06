«БелГУ» провёл Лабораторию инициатив приграничных регионов в условиях СВО

Posted 6 декабря, 14:56
Published 6 декабря, 14:56
Modified 6 декабря, 14:58
Updated 6 декабря, 14:58
Лаборатория призвана создать коммуникативную платформу для разработки гражданских инициатив в регионах приграничья, которые должны помочь в решении социальных, экономических и экологических проблем в условиях спецоперации на Украине. В рамках Лаборатории планируют активно вовлекать студентов и экспертов к выработке решений и реализации проектов по улучшению качества жизни людей в приграничных регионах.
В мероприятии приняли участие ректор университета Евгения Карловская, член Союза писателей России Геннадий Алёхин, бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев, и. о. директора фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Елена Кравцова, координатор и эксперт Росмолодёжь.Гранты в регионе Анатолий Поуесов, руководитель научно-ислледовательской лаборатории развития гражданского общества Алаксандра Гармашева.
В рамках Лаборатории участники объединились в группы и создали проекты, которые представят на оценку экспертов.
Новость подготовлена при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».