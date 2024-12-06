«БелГУ» провёл Лабораторию инициатив приграничных регионов в условиях СВО

Лаборатория призвана создать коммуникативную платформу для разработки гражданских инициатив в регионах приграничья, которые должны помочь в решении социальных, экономических и экологических проблем в условиях спецоперации на Украине. В рамках Лаборатории планируют активно вовлекать студентов и экспертов к выработке решений и реализации проектов по улучшению качества жизни людей в приграничных регионах.